İddiaya göre, 18 Nisan'da, Erdoğdu Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilen Ö.Y'nin, (42) üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı esnada, bunu engellemek isterken alevlerin üzerine sıçradığı annesi M.Y, (64), Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınarak Akyazı'ya getirilen kadının cenazesi, öğle vakti Muhacirler Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olay esnasında elinden yaralanan ve kaçan Ö.Y ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
- Asayiş
Kendisini yakmaya çalışan oğlunu engellemek isterken yaralanan anne hastanede öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığı iddia edilen oğlunu engellemek isterken yaralanan anne tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.