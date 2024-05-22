KKTC’de asgari ücret 29.640 TL oldu

Yaşar Anter'in haberine göre, Türkiye’de asgari ücrete, alım gücündeki düşüşe rağmen ikinci kez zam yapılmama kararı alınırken yavru vatan asgari ücreti yılın 5. ayında 29 bin 640 TL’ye yükseltti. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) asgari ücreti Türkiye’nin asgari ücretini neredeyse ikiye katladı. KKTC’de 24 bin lira olan asgari ücret yeniden belirlendi ve net 29 bin 640 lira oldu. KKTC’deki asgari ücret, Türkiye’deki 17 bin 2 liralık ücrete 12 bin 638 lira fark attı. KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti oy çokluğu ile belirledi. Devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücretin brüt tutarı ise 34 bin 70 TL olacak.

GÜNLÜK ÜCRET 1.572 TL

Toplantı sonrası açıklama yapan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Yeni asgari ücret, brüt 34 bin 70 lira, net 29 bin 640 lira, haftalık 7 bin 862 lira 30 kuruş, günlük 1.572 TL ve saatlik 196 lira 55 kuruş olarak uygulanacak” dedi. Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp ise “İşveren kesimi bu ülkedeki enflasyonun suçlusu değildir. İşveren tarafı ‘hayır’ oyu verdi. Asgari ücretin belirlenmesinde izlenen yöntem yanlıştır” açıklaması yaptı. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıması taleplerini dile getirdi.

İşveren ‘hayır’ dedi, işçi ve devlet onayladı

■ KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda görüşülen asgari ücret artışına işveren muhalefet şerhi koydu. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak asgari ücrette 5 bin 640 liralık artış, işçi ve devlet temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi. Türkiye’de ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafının talepleri kabul görmezken, asgari ücret çoğunlukla, işveren ve hükümet yetkililerinin oylarıyla belirleniyor.

Kaynak: SÖZCÜ