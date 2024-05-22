Evini ucuz veren ev sahibine ceza

Erdoğan Süzer'in haberine göre, tasarruftan sonra şimdi de vergi reformu hazırlıklarına başlayan iktidar yine gözünü halkın cebine dikti. AKP’li milletvekillerinin haziran ayı başında TBMM’ye getirmeye hazırlandığı vergi reformu taslağına SÖZCÜ ulaştı. Üzerinde halen çalışılan taslağa göre, evini düşük bedelle kiraya veren ev sahiplerinin daha düşük Gelir Vergisi ödemelerini sağlayan 33 bin liralık istisna kaldırılıyor.

MUAFİYET KALDIRILIYOR

Reform taslağına göre, evini kiraya veren ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Yeni vergi yükü, bu yıl elde edilen kira gelirlerinden itibaren başlatılacak. Mevcut düzenlemede kira geliri elde eden ev sahipleri ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödüyor. Götürü gider yöntemini seçen ev sahiplerinin vergi matrahı her yıl artırılarak belirlenen muafiyet tutarında indiriliyor. Örneğin bu yıl muafiyet tutarı 33 bin lira. Muafiyet tutarının altında kira geliri elde edenlerden vergi alınmıyor. Muafiyet tutarının üstünde elde edilen kira gelirlerinden ise 33 bin liralık muafiyet indirimi uygulandıktan sonra kalan tutara göre vergi alınıyor.

Muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte evini düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü artacak. Örneğin 10 bin lira kira geliri elde edenler 11 bin 560 lira yerine 18 bin 967 lira vergi ödemek zorunda kalacak. Bu ev sahiplerinin vergi yükü yüzde 64 oranında artacak.

Kiralara zam kaçınılmaz

Muafiyetin kaldırılmasıyla vergi yükü artan ev sahiplerinin artan maliyeti kiraya yansıtacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. Özelikle geçimini kira gelirinden sağlayan ev sahiplerinin bu yansıtmayı zorunlu olarak yapacağı belirtiliyor. Kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının da kalkmasıyla maliyetlerin kiralara zam olarak yansıtılmasında engel kalmayacak. Kiralar arttıkça, Maliye indirim yapmadan daha çok vergi toplama imkanına kavuşacak. Sonuçta, yoksul kiracının cebinden Maliye’ye daha çok para akmaya başlayacak.

Evini ucuz veren ev sahibine ceza

Kira gelirlerindeki muafiyetin tümden kaldırılması özellikle evini düşük tutarlarla kiraya veren ev sahiplerine ağır yük getirecek. Örneğin evini 5 bin lira kiraya veren bir ev sahibi bu yıl muafiyetler sayesinde sadece 3 bin 910 lira vergi ödedi. Yeni sistemde bu ev sahibinin ödeyeceği vergi 9 bin liraya çıkacak.