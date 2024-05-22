Kuvvetli sağanak geliyor

Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

YARINA DİKKAT

Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan güneşli hava bu hafta yerini İstanbul dahil 69 ilde gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Kuvvetli sağanak yarından itibaren etkisini gösterecek.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu