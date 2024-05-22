Olay, İzmit Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında tamirat yapan Derinceli Ada Eksiz Oluk firmasının sahibi Menderes Özten, bir anda dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Beton zemine düşen Özten kanlar içinde kalırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özten, ağır yaralı olarak hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Özten'in bu sabah vefat ettiği öğrenildi.
- Asayiş
6 katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaşamını yitirdi
İzmit’te dün sabah saatlerinde 6 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen Menderes Özten hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.