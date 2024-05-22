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6 katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaşamını yitirdi

İzmit’te dün sabah saatlerinde 6 katlı bir binanın çatısında tamirat yaptığı sırada çatıdan düşen Menderes Özten hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ
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6 katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaşamını yitirdi mask

Olay, İzmit Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında tamirat yapan Derinceli Ada Eksiz Oluk firmasının sahibi Menderes Özten, bir anda dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Beton zemine düşen Özten kanlar içinde kalırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özten, ağır yaralı olarak hemen Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Özten'in bu sabah vefat ettiği öğrenildi.
# sağlık

22 May 2024 - 09:42 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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