22 May 2024 - 10:11- Gündem G:

Çilek hasatları başlıyor

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde bulunan Çilek Köyü’nde 23 Mayıs Perşembe günü hasat yapacak. Gelirleri kız çocuklarının eğitimine harcanacak hasat programına katılmak isteyen vatandaşlar için servis kaldırılacak

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Çilek hasatları başlıyor
Çilek hasatları başlıyor
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Üreten belediye İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu Çilek Köyü’nde hasada hazırlanıyor. 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazide yapılacak olan hasattan elde edilecek olan gelir ihtiyacı olan kız öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak. 

23 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ

Çilek Köyü hasat programı 23 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasada katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.30’da Ncity AVM otoparkından servis kaldırılacak. Kız çocuklarının eğitim hayatına destek olmak isteyen tüm vatandaşlar çilek hasadı programına davetli.

Çilek hasatları başlıyor
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22 May 2024 - 10:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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