Çilek hasatları başlıyor

Üreten belediye İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde kurduğu Çilek Köyü’nde hasada hazırlanıyor. 25 bin çilek fidesinin dikildiği 12 dönümlük arazide yapılacak olan hasattan elde edilecek olan gelir ihtiyacı olan kız öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak.

23 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ

Çilek Köyü hasat programı 23 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasada katılmak isteyen vatandaşlar için saat 18.30’da Ncity AVM otoparkından servis kaldırılacak. Kız çocuklarının eğitim hayatına destek olmak isteyen tüm vatandaşlar çilek hasadı programına davetli.