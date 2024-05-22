Selvi, Berna Abiş’i kutladı

Son genel seçimlerde de milletvekili adayı gösterilen Abiş, aynı zamanda meslektaşı olan ve 31 Mart sürecinde AKP’nin dikkat çeken Körfez Belediye Başkan aday adayı olarak öne çıkan mali müşavir ve iş insanı Ferhat Selvi’yi ağırladı.

“BAŞARILI OLACAKTIR”

Berna Abiş’e çalışmalarında başarılar dileyen iş insanı Selvi, “Berna Hanımın yaptığı çalışmaları bilen ve yakın takip eden biriyim. Kendisinin Büyükşehir Belediyesine önemli

kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu. Makamı hiç boş kalmayan başkan vekili Berna Abiş ise meslektaşı Ferhat Selvi’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.