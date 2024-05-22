Selvi, Berna Abiş’i kutladı

Son genel seçimlerde de milletvekili adayı gösterilen Abiş, aynı zamanda meslektaşı olan ve 31 Mart sürecinde AKP’nin dikkat çeken Körfez Belediye Başkan aday adayı olarak öne çıkan mali müşavir ve iş insanı Ferhat Selvi’yi ağırladı.
“BAŞARILI OLACAKTIR”
Berna Abiş’e çalışmalarında başarılar dileyen iş insanı Selvi, “Berna Hanımın yaptığı çalışmaları bilen ve yakın takip eden biriyim. Kendisinin Büyükşehir Belediyesine önemli
kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu. Makamı hiç boş kalmayan başkan vekili Berna Abiş ise meslektaşı Ferhat Selvi’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.