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Selvi, Berna Abiş’i kutladı

Geride kalan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP’den Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçilen ve ardından yapılan görevlendirme ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine atanan Berna Abiş’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

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Son genel seçimlerde de milletvekili adayı gösterilen Abiş, aynı zamanda meslektaşı olan ve 31 Mart sürecinde AKP’nin dikkat çeken Körfez Belediye Başkan aday adayı olarak öne çıkan mali müşavir ve iş insanı Ferhat Selvi’yi ağırladı.

“BAŞARILI OLACAKTIR”

Berna Abiş’e çalışmalarında başarılar dileyen iş insanı Selvi, “Berna Hanımın yaptığı çalışmaları bilen ve yakın takip eden biriyim. Kendisinin Büyükşehir Belediyesine önemli
kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu. Makamı hiç boş kalmayan başkan vekili Berna Abiş ise meslektaşı Ferhat Selvi’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
# dikkat

22 May 2024 - 10:32 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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