KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU

TAŞKINLAR ve ŞAŞKINLAR

Canlılar âleminin vazgeçilmezi olan su, kontrol edilebildiği oranda yaşamsal, edilemediği oranda tehditkâr olmaktadır. Belirleyici temel verilerden olan “yıllık yağış” miktarı ile “günlük en fazla yağış” miktarları yapısal etkileşimin değerlendirilmesi bakımından önem taşır. Ülkemizde ve ilimizdeki yağışların büyük bir kısmı “cephesel” karakterli olup sıcak ve soğuk hava kütlelerinin düşük basınç bölgelerinde karşılaşmalarıyla yükselen sıcak havanın oluşturduğu orta şiddetli, uzun süreli ve geniş alanları etkileyen yağışlardır.” yıllık yağış miktarı” ülkemiz ortalaması 625–650 mm. arasında iken, ilimiz ortalaması 750–755 mm. arasında seyretmektedir. Burada önemli olan yağışın havzalarda tutularak depolanabilme özelliğidir. Depolanamayarak akışa geçen yağışların kontrolü güçleşir ve yüksek maliyetler gerektirir. Genel olarak havzaya düşen yağış miktarı ortalama akış miktarından büyüktür. Havzalara düşen yağış farklı ekosistemlerde farklı oranlarda akışa geçer.

Ormanlarda %18–20

Çayırlarda %30–35

Açık arazilerde %50–55 oranındadır.

Taş ve beton yığınlarından oluşan şehir merkezlerine düşen yağışın büyük bölümü akışa geçer. Havzaya düşen yağış yerüstünden ve yeraltından olmak üzere iki şekilde hareketlenir. Yerüstünden hareketlenen su “yerüstü sellenmesi” adıyla önem taşır. Yağış havzasının büyüklüğü ve eğimi akış ile doğru orantılıdır. Yağış alan illerimiz iş istihdam talepleri, sanayileşme süreçleri ve nüfus artışları nedeniyle yapılaşma baskısı altındadır. Bu nedenle “Hidrojeoloji” konusu şehir merkezleri ve şehir çevreleri olarak iki ayrı bölümde değerlendirilmelidir.

Yamaçlardan inen dereler kanalizasyon şebekesinin unsurlarıdırlar. Bu derelerde de aşındırma, taşıma ve biriktirme eylemliliği vardır. Yamaçlardan taşınan katı malzeme şehir merkezi düzlüklerinde enerji azalması sonucu çökelerek kanalları doldurmaktadır. Kapalı kanalizasyon halindeki kanalların su taşıma kapasiteleri azalarak verimsizleşirken bunun sonucunda sular cadde ve sokaklardan akar hale gelmektedir. Akışkanın bildiği yol kapanır veya kapatılırsa bulduğu yoldan gitmesi kaçınılmaz olur. Bu suların akış yönlerine dik uzanan ana caddelere ulaşmasıyla hızları azalarak taşıdıkları malzemeyi biriktirmesi ve yerüstü sularının tahliye edilememesi sonucu yeraltı su tablasının yükselmesiyle binaların zemin katları su altında kalmaktadır.

Dere akımını besleyen kaynaklardan olan “yüzeysel akışlar” hem sel, hem de erozyonu oluşturan sebeplerdendir. Havzada yüzeysel akışı etkileyen öğeler aynı zamanda sel ve erozyonun boyutlarını da etkilemektedir. Bu öğeler; havzanın iklimi, topoğrafik yapısı, toprağı ve ana materyali, doğal bitki örtüsü ve insan unsurudur. İnsanların ve oluşturdukları kurumsal yapıların değişik amaçlar için bitki örtüsüne yaptıkları bilinçsiz müdahaleler ve topografya ile uyumsuz yapılaşma istekleri erozyon, sel ve taşkınlara neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle bitki, toprak, topografya ve su arasındaki doğal dengenin insan tarafından bozulmasının bedeli erozyon, sel ve taşkınlar olmaktadır. Bütün bu görünür hasarın görünür bir şekilde gelişinin şaşkınlıkla seyredilmesi ve değerlendirilememesinin bedeli taşkınlara yenik düşmenin kaçınılamaz sonuçlarıdır.

Ufuk Pekmertol- Orman Yüksek Mühendisi

KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU

Aslen Kocaeli İli – Gölcük İlçesi, Nüzhetiye (Büyük Döşeme) Köyü’nden olmama karşın, 25 Mart 1955 tarihinde İstanbul’da doğdum. İlkokulu Kocamustafapaşa ve Aksaray İlkokullarında, ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde tamamladım. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldum. Aynı yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladım. 41 yıl kurumun çeşitli yönetici kademelerinde görev yaptım. Teknik çalışmalarımın yanı sıra doğa ve sanat çalışmalarım oldu. Evliyim, biri kız biri erkek iki çocuk babası ve Uraz’ın dedesiyim.

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