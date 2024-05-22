CHP İzmit tek vücut

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmit İlçe Danışma Kurulu, Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, il yöneticileri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, ilçe yöneticileri, önceki dönem il ve ilçe başkanları, önceki dönem belediye başkanları, milletvekilleri, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan danışma kurulu toplantısı, sonrasında göreve gelinmesinden bugüne süren faaliyet raporunun danışma kurulu üyeleri paylaşıldığı gösterim ile devam etti.

DİVAN KURULU OLUŞTURULDU

Toplantı divanına CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan başkanlık ederken, divan üyeliği görevlerini ise ilçe eğitim sekreteri Emine Özdüzgün, ilçe başkan yardımcısı Ayşe Irmak ve ilçe sekreteri Gökhan Eryargı üstlendi. Danışma Kurulu sonuç bildirgesinin hazırlanması görevinde ise Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) önceki dönem başkanlarından Mehmet Toker, İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk ve ilçe başkan yardımcısı Fadime Nur Karaçoban yer aldı. Divan kurulundan çıkacak olan sonuç bildirgesi ise gelecek birkaç gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak.

ÖRGÜT VE ADAY ARASINDAKİ UYUM

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan coşku dolu ve dayanışma temelli konuşmasına, özellikle seçim çalışmalarında aktif olarak görev alan sandık görevlilerinden mahalle temsilcilerine kadar tüm örgüt emekçilerine teşekkür ederek başladı. Ercan, İzmit’te tekrar kazanılan seçim zaferinin en önemli unsurunun belediye başkan adayı ve ilçe örgütü arasındaki uyum olduğunu vurguladı.

OLUMLU OLUMSUZ TÜM GÖRÜŞLER İNCELENECEK

Aday ve örgüt arasındaki uyum ve koordineli çalışmanın gerek parti içi motivasyonun sağlanması gerek kamuoyuna karşı güçlü ve tutarlı bir tavır sergilenmesi açısından değerli olduğu kürsüye çıkan danışma üyeleri tarafından sıklıkla dile getirildi. Danışma kurulu öncesi üyelere gönderilen gündem maddeleri doğrultusunda, danışma kurulu üyelerinin bir kısmı değerlendirmelerini sözlü olarak sunarken, bir kısmı ise yazılı olarak değerlendirmelerini sundu. Başkan Ercan, danışma kurulunda dile getirilen olumlu olumsuz tüm görüşlerin dikkate alınacağını ve titizlikle incelenerek rapor haline getirileceğini vurguladı.

HALKIN TEVECCÜHÜNÜN SORUMLULUĞU

Düzenlenecek rapor öncesinde danışma kurulundan çıkan ortak fikir; örgüt ve belediyenin uyumlu çalışmasının önemi, İzmit halkının, meclis çoğunluğunu da vererek gösterdiği teveccühün aynı zamanda tüm örgüte bir sorumluluk yüklediği ve bu sorumluluğun bilincinde olarak çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği, halkın CHP’yi umut olarak gördüğü bir dönemde herkesin tüm eski kırgınlıkları geride bırakması gerektiği şeklinde oldu.