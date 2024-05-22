VALİLİK'TEN VATANDAŞLARA: E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAYLIKLA HALLEDEBİLİRSİNİZ

Kocaeli Valiliği adres kayıt işlemlerinin kolaylıkla halledilebileceğini bildirerek şu bilgileri verdi:
"ADRES KAYIT İŞLEMLERİ;
Adres bildirim süresi taşınma tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günüdür.
Adres bildirimleri e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. E-Devlet üzerinden yapılmaması durumunda il içerisinde herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğünden randevu alınarak işlem gerçekleştirilebilir.
Adres kaydı yaptırmak istediğiniz konutta, sizden önce ikamet eden kişilerin adres kayıtlarını aldırmaması ya da konutunuzun mesken durumunun inşaat görünmesi (iskânın olmaması) halinde adınıza kayıtlı elektrik, su veya doğal gaz faturası (son aya ait olması kaydıyla) ya da faturanın henüz oluşmaması durumunda abonelik sözleşmesi ile müracaat etmeniz halinde adres kayıt işleminiz gerçekleştirilebilecektir.
Yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği belgeleri e-devlet üzerinden alınabilmekte olup, tüm iş ve işlemlerde resmi olarak kullanılabilmektedir.
Diğer işlemler için tıklayın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.