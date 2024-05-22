VALİLİK'TEN VATANDAŞLARA: E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAYLIKLA HALLEDEBİLİRSİNİZ

Kocaeli Valiliği adres kayıt işlemlerinin kolaylıkla halledilebileceğini bildirerek şu bilgileri verdi:

"ADRES KAYIT İŞLEMLERİ;

Adres bildirim süresi taşınma tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günüdür.

Adres bildirimleri e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. E-Devlet üzerinden yapılmaması durumunda il içerisinde herhangi bir ilçe nüfus müdürlüğünden randevu alınarak işlem gerçekleştirilebilir.

Adres kaydı yaptırmak istediğiniz konutta, sizden önce ikamet eden kişilerin adres kayıtlarını aldırmaması ya da konutunuzun mesken durumunun inşaat görünmesi (iskânın olmaması) halinde adınıza kayıtlı elektrik, su veya doğal gaz faturası (son aya ait olması kaydıyla) ya da faturanın henüz oluşmaması durumunda abonelik sözleşmesi ile müracaat etmeniz halinde adres kayıt işleminiz gerçekleştirilebilecektir.

Yerleşim yeri belgesi ve nüfus kayıt örneği belgeleri e-devlet üzerinden alınabilmekte olup, tüm iş ve işlemlerde resmi olarak kullanılabilmektedir.

Diğer işlemler için tıklayın...

www.randevu.nvi.gov.tr