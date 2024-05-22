NİSAN'DA 3 MİLYAR 32 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Sanayi Odası Mayıs ayı meclis toplantısı Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'in konuk konuşmacı olarak katılımyla Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 6 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis toplantısına Hasan Tahsin Tuğrul başkanlık etti. Toplantıda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli'nin ekonomik rakamlarından ve Odanın faaliyetlerinden bahsetti. Zeytinoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

NİSAN'DA KOCAELİ'DEN GERÇEKLEŞEN İHRACAT 3 MİLYAR 32 MİLYON DOLAR

“Her ay olduğu gibi, ekonomik verileri değerlendirerek başlamak istiyorum. Nisan ayında İhracat 19 milyar 271 milyon dolar. Nisan ayı ihracatımızda, AB’deki durgunluğa rağmen görülen bu sınırlı artışta, geçen yıla göre daha uzun olan bayram tatilinin olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ise özellikle de Yakın ve Orta Doğu’ya olan ihracatımızdaki artışların yansımalarıyla beraber ihracattaki artış trendinin hızlanmasını bekliyoruz. En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke Almanya 1 milyar 481 milyon dolar, ABD 1 milyar 185 milyon dolar, İngiltere 1 milyar 124 milyon dolar, İtalya 877 milyon dolar, Irak 876 milyon dolar. İthalat 29 milyar 171 milyon dolar. Yatırım malları 4,0 milyar dolar, Hammadde 20,3 milyar dolar, Tüketim malları 4,9 milyar dolar. Artış dikkat çekiyor. Tüketim malları ithalatı; 2023'te 47,6 milyar dolar, 2024 Ocak-Nisan'da 17,1 milyar dolar. Sadece Nisan ayındaki artış yüzde 34,1. Artışlara çarpıcı bir örnek; Binek otomobilleri ithalatı yüzde 164 arttı. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre nisan ayında Kocaeli’den gerçekleşen İhracat 3 milyar 32 milyon dolar, İthalat 6 milyar 683 milyon dolar. İlk dört aylık döneme baktığımızda İhracat 12 milyar 998 milyon dolar, İthalat 25 milyar 222 milyon dolar.