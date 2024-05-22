ZEYTİNOĞLU: "ENFLASYON SONBAHARA DOĞRU İNECEK"

Toplantıda enflasyon verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

ENFLASYON SONBAHARA DOĞRU İNECEK

Enflasyon verilerine baktığımızda nisan ayında; TÜFE yüzde 69,80 (aylık yüzde 3,18) ÜFE yüzde 55,66 (aylık yüzde 3,60) Mayıs ayı enflasyonunun da baz etkisiyle yüksek gelebileceğini, bununla birlikte enflasyonun Temmuz-Ağustos aylarında, sonbahara doğru inişe geçeceğini bekliyoruz. Yıllık açığın gerilemesinde ana etken dış ticaret açığındaki azalış. Dış ticaret açığı 5,2 milyar dolar. 2023'te 6,4 milyar dolar idi. Hizmetler dengesi geçen yılın aynı ayının 624 milyon dolar gerisinde. Nisan’da dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığa yansıyabileceğini düşünüyoruz.

İŞGÜCÜNE KATILANLAR 962 BİN KİŞİ ARTTI

İşsizlik oranı Mart'ta yüzde 8,6. Geçen yılın aynı ayına göre 1,4 puan, bir önceki aya göre 0,1 puan geriledi. Şubat’tan Mart’a; Çalışabilir Nüfus 36 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 121 bin kişi arttı. İstihdam edilenler 139 bin kişi arttı. 2023-Mart’tan 2024-Mart’a Çalışabilir Nüfus 542 bin kişi arttı. İşgücüne katılanlar 962 bin kişi arttı. İstihdam edilenler 1.372 bin kişi arttı. Mart itibariyle toplam istihdam sayısı 32 milyon 588 bin kişi. Şubat 2024 32 milyon 449 bin kişi. Revize öncesi 32 milyon 423 bin kişi idi.

NÜFUSUMUZ YÜZDE 22 KAMU ÇALIŞANI SAYISI YÜZDE 79 ARTTI

Türkiye ve Almanya’da kamuda çalışan sayılarına baktığımızda; 2007'de nüfusumuz 70 milyon, kamuda çalışanı sayımız 2,9 milyon. 2023'de nüfusumuz 85 milyon, kamu çalışanı sayımız 5,2 milyon. Nüfusumuz yüzde 22 kamu çalışan sayımız yüzde 79 artmış. Almanya'da ise aynı dönemde kamu çalışanı sayısı yüzde 41 arttı.