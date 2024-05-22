Zeytinoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

BÜTÇE 177 MİLYAR AÇIK VERDİ

Bütçe Nisan'da 177 milyar 83 milyon TL açık verdi. Gelirler 595,81 milyon TL. Giderler 773,64 milyar TL. Ocak-nisan bütçe açığı 691,31 milyar TL. Gelirlerdeki güçlü artışlara rağmen giderler tarafındaki artışlar bütçe dengesini olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni olumlu buluyoruz. Kamuda yapılması planlanan tasarrufların, önümüzdeki aylarda bütçe dengesine olumlu katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

KOCAELİ VERGİLERİ KARŞILAYAN İKİNCİ İL

Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların merkezlerinin bulunduğu iller baz alınarak açıklanan verilere göre ise; 2023 yılında ilimiz İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kocaeli 30 milyar 717 milyon dolar. İstanbul 59 milyar 381 milyon dolar. 37 liman ve iskelede elleçlenen yük miktarı 81,3 milyon ton Türkiye’nin yüzde 15,6’sı. Sanayi ve liman kenti. Avrupa’nın 7’inci limanı. Konum olarak çok şanslı bir il. Ayrıca ilimizde 14 adet organize sanayi bölgesi, 5 adet teknopark (KOÜ, GTÜ, GOSB ve TÜBİTAK Martek, Bilişim Vadisi) 2 adet serbest bölge (KOSBAŞ, TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge). 2 Teknoloji Transfer Ofisi ve 3 üniversite bulunuyor. Kocaeli; İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin yüzde 10,78’ini karşılayan ikinci il. (2023 yılı) İlimizin 2023 yılında ödediği vergi 485 milyar 300 milyon TL. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından fazla. (459,027 milyar TL) Kocaeli’nin 2023 yılında kişi başına ödediği vergi geliri 230 bin 776 TL. ürkiye ortalaması 52 bin 720 TL (Devlete en fazla kazanç sağlayan il)

SANAYİCİLER OLARAK BEKLENTİMİZ VAR

Bildiğiniz üzere finansmana erişim konusundaki sıkıntılarımız büyük ölçüde azalsa da kredi maliyetlerinin yüksekliği firmalarımızı zorluyor. Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmalarımız krediye ulaşma konusunda daha da zorlanıyor. Uzun vadeli yatırım kaynaklarının önünün kapalı olması özellikle öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörü zorluyor, üretim ve istihdamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca; kredilerdeki daralma ekonomik büyümeyi yavaşlattığı gibi kredilerdeki maliyetler yatırım kararlarının ertelenmesini de beraberinde getiriyor. Ülkemizin, dünya ile rekabetini korumak için ihracatçılarımıza verilen desteklerin bütçenin elverdiği ölçüde daha fazla olması gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. Öz sermayesi olmayan firmalar sıkıntı içerisinde. Bizim amacımız dünya ile rekabeti kaybetmemek. Bizim bankamız olarak yıliçerisinde 3 kere sermaye arttırımı yaparak destek oldunuz. Ama bu sermaye bile bize yetmiyor. Bunu söylemek istiyoruz ama ülkenin durumunu da biliyoruz. Sanayiciler olarak beklentilerimiz var. Şirketlere bir anket yaptık ve taleplerini aldık. Bazı firmalar teminat mektubu verme konusunda sıkıntı çekiyorlar. Bu konuda KGF ile işbirliği yapılabilir. Ayrıca, ticari bankalar teminat mektubu komisyonlarını yükseltmiş durumda. Yüzde 2’nin altında teminat mektubu vermiyorlar. Bu komisyonun azaltılması için bankalarla bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz”