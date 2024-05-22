EXIMBANK Kocaeli İrtibat Ofisi açıldı

KOCAELİ ÇOK ÖNEMLİ
Daha sonrasında söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Amacımız cari fazla veren bir Türkiye hedefi, hedefine ulaşma doğrultusunda ihracatı elimizden geldiği kadar daha fazla destek vererek özellikle yüksek bir ticaret modeli idare ihracatı önceliklendirerek daha fazla destek sağlayarak, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk Eğitim Vakfı bankacılık sektöründe ihracata en çok kredi desteği sağlanan kuruluş. Burada birincilik ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 35’i Eximbank tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracat alacak sigortası kuruluşuyuz 2024’ün dördüncü ayı itibariyle Exim Bank'ta desteklerinden faydalanan aktif ihracatçı sayısı 17 bin seviyesinde.
KOBİLERE ÖNEM VERİYORUZ
Firmaların yüzde 83’de KOBİ statüsünde. 2017 yılında bu ara yani yüzde 65 ve üstündeydi. Bizim ihracatın tabanı yaygınlaştırılması doğrultusunda KOBİ'lere ciddi anlamda önem veriyoruz. Özellikle TL imkanlarımızdan öncelikle bankanın kendi kaynağındaki TL kredi imkanlarından öncelikle KOBİ'leri faydalandırıyoruz. Yabancı para kaynakları da KOBİ'lere teşvik veriyoruz. KOBİ oranı da bu şekilde yüzde 70’lerden yüzde 85’lere ulaşmış oldu.
BU SENEKİ HEDEFİMİZ 50 MİLYAR DOLAR
28 yapacağımız projeyle ilgili irtibatçısıyla beraber 8 tane irtibat ofisiyle devam ediyoruz ve böylece aslında Türkiye ihracatının yapmış olduğu ihracatının yüzde 94’ünde bir ilke olarak değişim var. Bu alanı sürdürüyor. Kocaeli'nde burada çok önemli. EXİMBANK finansal olaral elde ettiği kaynakların yüzde 90’ını ihracatçıya kullandırıyor. 19.6 milyar nakdi kredi desteği vermişiz. Bu seneki hedefimiz 50 milyar dolar” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.