EXIMBANK Kocaeli İrtibat Ofisi açıldı

KOCAELİ ÇOK ÖNEMLİ

Daha sonrasında söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Amacımız cari fazla veren bir Türkiye hedefi, hedefine ulaşma doğrultusunda ihracatı elimizden geldiği kadar daha fazla destek vererek özellikle yüksek bir ticaret modeli idare ihracatı önceliklendirerek daha fazla destek sağlayarak, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türk Eğitim Vakfı bankacılık sektöründe ihracata en çok kredi desteği sağlanan kuruluş. Burada birincilik ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 35’i Eximbank tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracat alacak sigortası kuruluşuyuz 2024’ün dördüncü ayı itibariyle Exim Bank'ta desteklerinden faydalanan aktif ihracatçı sayısı 17 bin seviyesinde.

KOBİLERE ÖNEM VERİYORUZ

Firmaların yüzde 83’de KOBİ statüsünde. 2017 yılında bu ara yani yüzde 65 ve üstündeydi. Bizim ihracatın tabanı yaygınlaştırılması doğrultusunda KOBİ'lere ciddi anlamda önem veriyoruz. Özellikle TL imkanlarımızdan öncelikle bankanın kendi kaynağındaki TL kredi imkanlarından öncelikle KOBİ'leri faydalandırıyoruz. Yabancı para kaynakları da KOBİ'lere teşvik veriyoruz. KOBİ oranı da bu şekilde yüzde 70’lerden yüzde 85’lere ulaşmış oldu.

BU SENEKİ HEDEFİMİZ 50 MİLYAR DOLAR

28 yapacağımız projeyle ilgili irtibatçısıyla beraber 8 tane irtibat ofisiyle devam ediyoruz ve böylece aslında Türkiye ihracatının yapmış olduğu ihracatının yüzde 94’ünde bir ilke olarak değişim var. Bu alanı sürdürüyor. Kocaeli'nde burada çok önemli. EXİMBANK finansal olaral elde ettiği kaynakların yüzde 90’ını ihracatçıya kullandırıyor. 19.6 milyar nakdi kredi desteği vermişiz. Bu seneki hedefimiz 50 milyar dolar” dedi.