AKP'nin 'hayvan hakları yasa teklifi' hazırlanıyor

İktidar ve yandaşlarının hedef haline getirdiği sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi.
AKP'li yetkililer, teklife ilişkin detayları Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a anlattı.
İngiltere’deki düzenlemeye benzer bir teklif hazırlığında olduklarını ifade eden AKP'li yetkililer, teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasına ilişkin düzenlemenin de olacağını söyledi.
"UYUTMA OLMAZSA POPÜLASYONUN ÖNÜ ALINAMAZ"
Sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyundan çok yoğun talep geldiğini, bakım, kısırlaştırma, barınak gibi yöntemlerin çözüm olmadığını savunan AKP'li yetkililer, "Mevcut durumda sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışı önlemek mümkün değil ve bu konu bir toplum sağlığı sorununa dönüşmeden önlem alınmalı" değerlendirmesini yaptı.
YENİ MODEL NASIL OLACAK?
Sokak hayvanlarının belediyelerin sorumluluk alanında olduğunu ancak belediyelerin gücünü aştığını belirten AKP'li yetkililer taslak teklifin detaylarını şöyle anlattı:
Her belediye, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanı yayınlayacak.
Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.
30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.
Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.
"MERHAMET KOŞULLARINDA, ACISIZ UYUTULACAK"
AKP yetkilileri, bekleme süresinin İngiltere’den daha uzun olduğunu kaydetti. Uyutma yöntemi için AKP'li kurmaylar, “Merhamet koşulları içinde, acısız, iğne kullanılan bir yöntem olacak" dedi.
"SAHİPLENİLEN KÖPEK TAKİP EDİLECEK"
Fotoğrafları çekildikten sonra sahiplendirme ilanı yayınlanan ve sahiplendirilen hayvanların takibinin çok sıkı yapılacağını ifade eden AKP'li yetkililer, sahiplenilen hayvana çip takılacağını, sahiplenen kişinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin takip edileceğini söyledi.
Sokak hayvanlarıyla ilgili bu teklifin Meclis kapanmadan, en geç 2 hafta içinde gündeme getirilmesi ve yasalaşması bekleniyor.
Fotoğraf: Demet ARAN / csgorselarsiv.org
Kaynak: BİRGÜN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kontrol - Gelişmiş hiç bir ülkede sokakta hayvan göremezsiniz. Sevenler evinde bakabilir.
Sokaklar hayvan sevenlere ait değildir. Sokağa hayvan atmak hayvan sevgisi de değildir.
İnsan sevdiğini sokağa atmaz. Yeter artık her yer sağlıksız bakımsız kötü durumda hayvan kaynıyor. Kontrolsüz sağlıksız güvenli değil
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.