Recep Durul, son 30 yılın en ciddi profesyonel başkanıdır

Oradaki delegelerin önünde ve daha sonra televizyonlarda bu konuşmam yayınlandı. Nitekim gün oldu devran döndü, Recep Durul başkan oldu. Kocaelispor’a hilafsız en çok parayı veren üç kişiden biri Recep Durul’dur. Özellikle son aylarda 1 milyon dolar gibi nakit olarak ödediği para, adeta bir servettir. Önceki gece TV 41’de sevgili Selim Eryılmaz ve Yiğit Özcan’ın sunduğu programda, konuk Recep Durul’du.

Beinvonnect’te yer aldığı için bu programı her hafta izlemeye şansı buluyorum. Diğer programlar maalesef platformda yer almadığı için izleyemiyorum. Bunun da çözülmesini bekliyorum. Recep Durul programda öyle şeyler söyledi ki, gerçekten bunca meslek hayatım boyunca, Sefa Sirmen dahil, bu kadar aklı başında, bu kadar ayakları yere basan ve kararlı bir açıklamayı ilk defa dinliyorum.

Gece 00.00'a kadar süren programda öyle şeyler dinledim ki, kendisini de yakından tanıdığım için ve söylediği her şeyin arkasından duracağını bildiğim için, son derece inandırıcıydı. Çünkü günümüzde CEO olmak, hem de fabrika patronu olup CEO olmak çok daha büyük bir yüktür.

Kentimizde çağdaş yönetimler anlamında çok önemli mesafeler kat edilmiştir. İstanbul ve Adana gibi baş sanayi şehirlerini hiç ayırmadan olayın içine katıyorum. Kentimizde CEO anlamında müthiş bir patlama vardır. Benim de lisans programım işletme olduğu için az biraz kafam basıyor. Profesyonel CEO'ların şirketleri sürekli yükseliş içerisinde kalabilir ve dünya savaşı bile çıksa 20 sene o işletme kendini, üretimini garanti altına almış şekilde işletebilir demektir. Recep Durul da böyle bir iş adamıdır.

(İş insanı demek istemiyorum. Ertuğrul Özkök saçma sapan bir iş insanı kavramı koydu. Mantığa aykırı. İş insanı varsa, iş bitkisi ve iş hayvanı da olması gerekir. Ama TDK buna boyun eğdi, bu saçmalık böyle devam ediyor. Bunu da burada belirtmiş olayım).

Recep Durul açıklamalarında, gidip elin sıkacak kadar heyecanlandıran şeyler söyledi. Gerek vücut diliyle, gerek kararlılığı ve diksiyonuyla çok etkileyici bir açıklama yaptı.

Ancak burası Türkiye. Paran yoksa başkan olarak ağzınla kuş tutsan hikayedir. Durul’un söylediklerini, işlerine gelmezse yaptırmazlar. En güzeli de, Recep Durul bunu da çok iyi biliyor ve önlemleri hazır…

Recep Durul neler mi söyledi? Kaba taslak yazayım. Önce, iki meslektaşım soru sorarak, gazetecilik adına bir adım atmak istediler. Recep Durul'un kendi ağzından resmen aday olduğunu söyletmeye çalıştılar.

Orada bile Recep Durul son derece sakin, kendinden emin şekilde, “Zaten aday olduğumu daha önce açıkladım” dedi. Biz de böyle biliyoruz. Resmi bir açıklamayla adaylığını söyledi. Gazetelerde bunu ilk yazanlardan biriyim. Dolayısıyla Durul, kongre öncesinde adaylığını resmen açıklamış durumdadır. Başka aday da yoktur. Recep Durul, ikinci olarak da, transferler konusunda menajerlere kapıları resmen kapattı. Çünkü Ertuğrul Sağlam gibi bir teknik direktör varken, menajere ihtiyacınız yoktur. Bunu hep söylüyor ve yazıyorum. Hikmet Karaman için de öyledir, Ertuğrul Sağlam için de öyledir. Eğer yönetim işlerine karışmazsa, bu adamlara gelişi-güzel futbolcu aldıramazsınız. Menajerler Recep Tayyip Erdoğan’ı devreye soksalar vız gelir tırıs gider (Fazla mı attım acaba)…

Nitekim, devre arasında Ertuğrul Sağlam, kendi söylediği isimler dışında, hiç tanımadığı insanların transfer edildiğini açıkça söylemiştir. Tek hatası bunu iki ay geçtikten sonra söylemesidir. Recep Durul programda bunun da önünü kesti. “Hiçbir menajer kapıyı çalıp içeri giremez” dedi. “Ben buna müsaade etmem” dedi. Yöneticilerin hiçbir şekilde transfere karışmayacağını açıkça ilan etti. Transfer komitesi ve doğal olarak Ertuğrul Sağlam dışında kimse transfer yaptıramayacak. Bu da güzel bir söylemdi ve radikaldi.

Tesisler konusunda da son noktayı koydu. Benim de daha önce yazdığım gibi, Sevindikli Tesisleri projesi iptal oldu.

Bunu köşemde defalarca yazdım. İmse inanamadı. Önceki akşam da canlı yayında itiraf edildi. Tahir Büyükakın'ın Sevindikli Projesi askıya alındı. Nitekim, en yetkili isim Recep Durul da bunu resmen söylemiş oldu. Başka bir yere tesis yapılacağı müjdesini de verdi. Son tasarruf tedbirlerine de takılan Kocaelispor Sevindikli Tesisleri, böylece resmiyetten çıkmış oldu.

Kocaelispor kesinlikle kent merkezi içerisinde bir yerde tesisini yapacaktır. Vinsan da altyapı tesislerinin yapımı ise devam edecektir. Büyük ihtimalle Kocaelispor tesislerinin, Kartepe civarında bir yerde yapılması beklenmektedir. Tesislerin Kartepe'ye yapılacağı konusunda duyumlar aldık. Recep Durul bunu doğrulamadı ama, Sevindikli'de tesislerin yapılmayacağı kesinleşti.

Kocaelispor'un en önemli projesi öncelikle kalabileceği bir tesis olmasıdır. Kullar kadar bir tesisi bile olmayan Kocaelispor, bu kentin ağabeyi olamaz.

Bir de Recep Durul, yönetim kurulunun %70'inin değişeceğini söyledi. Önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Önümüzdeki hafta trafik daha da hızlanacak. 9 Haziran'daki Kongre'ye 8 Haziran'a kadar kimse nasıl bir liste çıkacağını bilemez. Son gece bile isimler değişebilir. (Tecrübeyle sabittir)…

Ama şu bir gerçek ki, mevcut yönetimden 4'tü 3'üne yakının gideceği açık açık söylendi. Çünkü iş dünyasında duygusallığa yer yoktur. Fabrikaların dostlukları değil, menfaatleri vardır. Dostluklara öncelik verirseniz, dükkanı kapatıp gidersiniz. Kocaelispor’u da artık böyle bir CEO yönetmelidir. İki sene önce söylediğim şeyin arkasındayım. Zaten yıllardır yazdığım şey de budur. Kocaelispor sırtını Büyükşehir Belediyesi'ne dayadıkça, Dem Parti de, gelse onun rotasına girmek zorunda kalır. (Bakınız Amed Sportif)…

Dolayısıyla belli bir siyasi görüşteki kişilerin yönettiği kulübe, diğer siyasi görüştekiler sıcak bakmıyor. Hatta maça bile gitmiyor. Yıllardır yazıp dururum, Fenerbahçe'nin içerisinde %10 kadar bile AK Partili olsa, onların çektiği ıstırabı bir düşünün. Çünkü Ali Koç takımı siyasi ortama sokmuştur. Muhalefet de aynı şeyi yapmıştır.

Dolayısıyla Kocaelispor da, Süper Lig’in bu kaos ortamında üst lige çıkmayarak, küllerinden yeniden doğmak için süre kazanmıştır.

Ben ilk söylediğimin arkasında duran bir insanım. Belki de bunun için kızarak okuyorsunuz. Şu anda takımın Süper Lig'e çıkmaması gerektiğini açık açık söyleyen yürekli gazeteci olduğuma inanıyorum.

İkinci bir kişi bunu yazamazdı. Ben yazarım. Çünkü 12 sene önce yaşadığımız acıyı unutmamış biriyim. Bir yıllık macera için kirli bir mendil gibi kullanılıp atılan Kocaelispor'un yüzüne bakılmamıştır. Kocaelispor'un hafızası zayıftır. Bunu her yerde söylerim.

Recep Durul, futbolcular konusunda da açıklama yaparken, henüz hiçbir futbolcuyla konuşmadıklarını söyledi. Ancak bir gerçek daha var ki o çok güzeldir: Futbolcuların gelip konuşmaya yüzü yok gibi güzel bir cümle kullanmıştır..

Evet, Kocaeli Spor başkanı böyle olmalıdır. Bu kulübü futbolcular değil, başkan ve yöneticiler yönetir. Futbolcu sahada işini yapar, teknik direktör işini yapar. Tabii bu söylenenleri yerine getirmek için de iyi bir teknik direktörünüzün olması lazımdır. Ertuğrul Sağlam veya Hikmet Karaman gibi isimler kesin en isabetli seçimler olacaktır. Ertuğrul Sağlam gittiğinde, Mustafa Gürsel geldiğinde, Mustafa Hoca Sağlam'ın isminin altında ezilmiştir.

Çünkü Ertuğrul Sağlam'ı getirmek demek, çıtayı yükseltmek demektir. Zira Ertuğrul Sağlam'ı gönderiyorsanız, onun daha üstünde bir Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar veya Okan Buruk gibi bir ismi getirmelisiniz.

Sezon başında Ertuğrul Sağlam göreve başladığında, herkese kavga edeceğini açık açık söylemiştir. Hakem camiasına meydan okumuştur. Ancak hakemler bu sene nereden baksanız 12 puanımızı çaldı. Ertuğrul Sağlam sezonun üçüncü haftasında transferleri yaptırabilmiştir. Bunu açıkça söylemiştir. Bir bahane değil, bir gerçek olarak herkesin gözünün önüne sermiştir. Buna rağmen 11 maçlık bir yenilmezlik serisi vardır.

Bu yetmemiş gibi devre arasında da Ertuğrul Sağlam'a aynı oyun oynanmıştır. Ertuğrul Sağlam yine ne garip tesadüftür ki, ilk iki hafta transferleri yaptıramamıştır. Tanımadığı etmediği kişilerin alınmasıyla şaşkınlığa uğrayınca, Şanlıurfa maçında, istemeden aldırılan Gürcüleri oynatarak adeta kendi biletini kesmiştir.

Orada da o Gürcülere karşı olduğunu açık açık göstermiştir. Şimdi Ertuğrul Sağlam sezon başında tam da istediği gibi erken bir süre içerisinde görevine devam etmektedir. Görünürde de bir liste yoktur.

Recep Tural'ın oluşturmaya çalıştığı kuvvetli bir liste vardır. Yaşar Can da bu listeye sıcak bakıp işbirliği yapmak için elini uzatmıştır. Recep Durul, resmen başkan olduğunda, kendisini ilk ziyaret eden Yaşar Can'dır.

Her ikisi de başkan vekili olarak görev yaparken, Engin Koyun'a istediklerini maalesef yaptıramamışlardır. Dolayısıyla bu ikili şimdi el ele, güçlü bir liste için mücadele vermektedir. Bazı eski başkanların da isimleri geçmektedir.

Ancak Recep Durul’un karşısına böyle bir isim çıkarmak, kulübe yapılacak en büyük ihanettir. Kocaelispor'un sıkı bir disipline ihtiyacı vardır. Belki de bir yıl demokrasiyi askıya almanız gerekebilir. Kulübün durumu vahimdir. 1.Lig’de durduğuna bakmayın.

Bakın şu anda lig lisansı bile alamamıştır. Yarın bir gün, dediğim gibi, alacaklar kapıya dayanabilir. İşte bu ortamda da Recep Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın nasıl büyük bir Kocaelisporlu olduğunu canlı yayında tekrarlamıştır. Yani yine umudumuz Tahir Büyükakın olacaktır. Bunun böyle sürüp gitmemesi için de yine Tahir Büyükakın'ın, Recep Durul’la beraber bir proje hazırlayıp, devreden çıkması gerekmektedir.

Seçimler bitti. 5 sene sonra yeniden siyasiler sporun içine dalacaklardır. Kocaelispor için atıp tutan bir sürü aday, şu anda ortada yoktur. Tek başına Tahir Büyükakın ve Recep Durul vardır. Bu gerçekten hareketle Kocaelispor’un kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını anlayıp, tek bir liste çevresinde toparlanmak gerekir.

Ancak bu öyle bir liste olmalıdır ki, en başta kimse itiraz etmeyecekse, ileride de etmemelidir. Yöneticilerin karakter yapıları tek tek ortaya konmalıdır.

Hatta daha da ileriye gidiyorum. Kocaelispor'da yönetime gelecek yöneticilerin mal varlığını açıklayıp, göreve başlamalarını isterim. Bu hiç yapılmadı. Bakalım Kocaelispor camiasının içine kaç lirayla girip, kaç lirayla çıkan ve sonra çekip giden başkanlar veya yöneticiler vardır. Öğrenmiş oluruz. (MUAMMER Çelik’e ben kefilim). Halk bunları bilmek istiyor. Şeffaflık istiyor. Çünkü sonuçta Kocaelispor'un harcadığı paralar, bu vatandaşın vergileri ve ödemeleriyle gerçekleşmektedir.

Yani en büyük söz sahibi Kocaeli kenti halkıdır. Recep Durul doğru bir başlangıç yapıyor, ama kongrenin olduğu gün herkes her şeyi söylemeli ve sonra da susmalıdır.

Kocaelispor'un şu anda huzura ve uzun süreli programlara, yani uzun vadeli programlara ihtiyacı vardır.

Şimdi 1.lig’de olduğuna kanmayın. Geçmişi hatırlayın. Üç senede amatöre nasıl düştüğümüzü iyi belleyin…