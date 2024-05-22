SÜRPRİZ OLMAZ

Tanke’yi taraftar da çok benimserken, ayrılıp gittiğinde, erkesin şampiyonluk inancı da bitmiş oldu. Takıma para da kazandıran sambacı Douglas Tanke, Shimizu’ya adapte olamadı ve Türkiye’ye yeşil ışık yaktı. Bu oyuncuyla kongre sonrasında görüşülmesi kimseye sürpriz olmayacak. Sağlam, Tanke ile tam sağlam bir dönüş yapacak.