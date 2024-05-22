SÜRPRİZ OLMAZ
Tanke’yi taraftar da çok benimserken, ayrılıp gittiğinde, erkesin şampiyonluk inancı da bitmiş oldu. Takıma para da kazandıran sambacı Douglas Tanke, Shimizu’ya adapte olamadı ve Türkiye’ye yeşil ışık yaktı. Bu oyuncuyla kongre sonrasında görüşülmesi kimseye sürpriz olmayacak. Sağlam, Tanke ile tam sağlam bir dönüş yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.