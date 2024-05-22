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Ertuğrul Sağlam’ın geleceğini bir hafta önceden yazan biri olarak, bunu da ifşa ediyorum: Tanke de gelir

Kocaelispor’da ortaya attığım bu iddiaya lütfen dikkatle bakın. Belgesi yok, kanıtı yok ama biliyorum ki, Tanke yuvaya geri dönecek. Çünkü bu kent onu çok sevdi, Ertuğrul Sağlam’ın da en sağlam adamıydı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ertuğrul Sağlam’ın geleceğini bir hafta önceden yazan biri olarak, bunu da ifşa ediyorum: Tanke de gelir mask

SÜRPRİZ OLMAZ

Tanke’yi taraftar da çok benimserken, ayrılıp gittiğinde, erkesin şampiyonluk inancı da bitmiş oldu. Takıma para da kazandıran sambacı Douglas Tanke, Shimizu’ya adapte olamadı ve Türkiye’ye yeşil ışık yaktı. Bu oyuncuyla kongre sonrasında görüşülmesi kimseye sürpriz olmayacak. Sağlam, Tanke ile tam sağlam bir dönüş yapacak.
# Ertuğrul Sağlam, TANKE, türkiye, oldu

22 May 2024 - 12:24 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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