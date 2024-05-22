İL NÜFUS MÜDÜRÜ İLHAN ESER'DEN ÖRNEK PROJE!

Eser, Nüfus kayıt işlemleri, Nüfus kağıdı işlemleri, pasaport işlemleri, sürücü belgesi işlemleri ile ilgili vatandaşları bilgilendirme kartı bastırdı.

Kartın diğer yüzünde ise Kocaeli ve İlçelerini tanıtan görseller ve ülkemizin yetiştirdiği topluma malolmuş değerli insanların ve peygamber efendimizin ve din alimlerinin özlü sözleri yer aldı.

İl ve İlçe nüfus müdürlüklerine işlem yaptıranlara bu karttan veriliyor. Böylece vatandaşların oturdukları kentin nasıl bir turizm bölgesi ve çoğrafi güzelliğe sahip olduğu vurgulanıyor, özlü sözlerle iyilik ve sevginin önemi anlatılıyor. Nufüs ve Vatandaşlık İl Müdürü İlhan Eser’in bu çalışması büyük ilgi görürken dikkat çekti. Eser, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a bu konunun sunumunu yaparak takdir aldı. Vatandaşlar bu kartları görünce çok beğeniyor ve ilgi gösteriyorlar.