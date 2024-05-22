Borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

Gölcük'te ikamet eden 27 yaşındaki Mücahit Y., kredi borçlarını ödeyebilmek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu satmaya karar verdi. Telefonuna ait fotoğrafları "sahibinden.com" adlı online alışveriş sitesine koyan Mücahit Y., 16 Mayıs'ta ilanı gören İ.D. (24) ile iletişime geçti. 81 bin TL'ye anlaşan ikili alışveriş için buluştu. Telefonu bir süre inceleyen İ.D., ardından parayı göndereceğini söyleyerek, Mücahit Y'den banka hesap bilgilerini istedi.

İddiaya göre, İ.D. paranın hesaba aktarıldığına dair Mücahit Y'ye dekont gösterdi. Dekontu gören Mücahit Y., teyitlemek amacıyla ATM'ye gitti. Banka kartı ATM tarafından yutulan Mücahit Y., bankanın müşteri hizmetleri ile de sağlıklı iletişim kuramayınca dolandırılma ihtimaline karşı İ.D'nin kimlik bilgilerini aldı. İddiaya göre, İ.D. ise parayı gönderdiğini, bir süre beklerse paranın hesaba geçeceğini söyleyerek, cep telefonunu aldı ve Mücahit Y'nin yanından ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra paranın hesabına yatmadığını gören Mücahit Y., defalarca İ.D. ile görüştü. Bir türlü 81 bin TL'yi alamayan genç şikayetçi oldu. Öte yandan, ikilinin ATM'ye gittikleri anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"ATM kartımı yuttu"

Yaşananları anlatan Mücahit Y. , "Sahibinden.com sitesine cep telefonumu ilana koydum. İlana koyduktan yaklaşık iki hafta sonra İ.D. isimli şahıs bana ulaştı. Fiyatta anlaştık ve buluştuk. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Birlikte telefona bakıp incelediler. Telefonda bir sorun olmadığını gördüler. Fiyatta anlaşınca benden IBAN bilgilerimi istedi. Ben de IBAN bilgilerimi gönderdim. Bilgilerimi verdikten 5 dakika sonra bana bir dekont gösterdi. Bu dekontta paranın gönderildiğine dair bilgiler vardı. Ben de bankamı mobil üzerinden kontrol etmek istedim ancak hesap bilgilerimin kapatıldığını fark ettim. Şahısla bu konu hakkında konuştuğumuzda, 'Ben parayı gönderdim. Para benim hesabımdan çıktı' dedi. Bunun üzerine karttan kontrol etmek amacıyla beraber bankanın ATM'lerine uğradım ama ATM kartımı yuttu" dedi.

"İ.D. güven sağlamak için bana kimlik bilgilerini verdi"

İ.D'nin telefonu almak için elinden geldiğini yaptığını söyleyen Mücahit Y., "Bu sırada arkadaşıyla birlikte bir yandan babasını arayıp, bir yandan da bankayı arayıp benim üzerimde psikolojik baskı kurdular. 'Biz parayı gönderdik telefonumuzu ver' dediler. İlk başta şahıslara güvenmiştim. Daha sonra paranın hesabıma yatıp yatmadığını bilemediğim için İ.D'nin kimlik bilgilerini istedim. Sorun olursa en azından polise başvurur, paramı o şekilde alırım diye düşündüm. İ.D. güven sağlamak için bana kimlik bilgilerini verdi. Daha sonra bankaya ulaştığımda hesabıma paranın yatmadığını öğrendim. Kendisiyle 2-3 gün boyunca WhatsApp'tan konuştuk ama tabii ki oyalama taktiği yoluyla beni geçiştirdi. Parayı alamadığım için mağdur durumdayım. 81 bin TL alacağım vardı ancak alamadım. Polise şikayette bulundum. Bununla ilgili polis İ.D'nin GBT sorgusunu yaptı ve 30 suç kaydı olduğunu söyledi. O zaman şahsın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Şahıs avukatımla telefonla konuştuğunda, 'Siz kimsiniz? Sizi bulurum. Evinize gelirim, kafanızı keserim' gibi tehditlerde bulunmuş. Borçlarım olması sebebiyle telefonumu satmaya karar vermiştim. Şu an hem mağdur durumdayım hem kredi borçlarım da kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

"Para bankanın güvenlik havuzunda bekliyor"

Mücahit Y'nin annesi ile telefon görüşmesi yapan İ.D. ise "Mücahit'ten telefonu aldım ve ödemesini yaptım. Ben parayı gönderdim ancak Mücahit'in bankası güvenlik sebebiyle sanırım bloke olmuş. Mücahit hesabını açtığı zaman kendisine para gitmemiş. Para bana da geri düşmedi. Para bankanın güvenlik havuzunda bekliyor. Bu durumla ilgili yazı yazdım ve banka şubede de gidip olayı açıkladım bu durumu çözecektim ancak beni avukat diye biri aradı, ağzına geleni saydı, tehditler savurdu. Benim bir katı kuralım var. Biri beni tehdit ederse hiçbir işi çözmem, yasal süreçle devam ederim" ifadelerini kullandı.