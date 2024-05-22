Ey Büyükşehir! Bu yola bir tümsek yapmak çok mu zor?

Sokaktan geçen araçlar, anayola bir an önce ulaşmak için bazen saatte 80-90 kilometre hız yapıyorlar. Durum böyle olunca da tehlike kapıda. Zira sokakta çocuklar oyun oynuyor. Çocuklar oyun oynarken, çoğu kez araçlar sokaktan hızlı bir şekilde geçiyor, birçok kez çocuklar ezilme tehlikesi bile geçirdi. Çocuklar masum duygularla oyun oynarken, canları da tehlikede.
SOKAK SAKİNLERİ TEPKİLİ
Sokak sakinleri, Büyükşehir Belediyesi veya Başiskele Belediyesi yetkililerinden sokağın belli yerlerine tümsek veya kasis konmasını istiyor. Mahalle sakinleri, “Çocuğumuz sokağa çıkarken çok tedirgin oluyoruz, zira araçlar bu sokaktan çok süratli geçiyorlar. Çocuklarımız yolda bazen oyun oynuyorlar, her an hızlı geçen bir araba çocuklarımıza çarpabilir. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz, Yola tümsek veya kasis konursa, biz de rahat bir nefes almış olacağız” dediler…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.