TFF'DEN ÖNEMLİ KARAR: 1.LİG VE 2.LİG'DE YENİ UYGULAMA GETİRİLDİ

Süper Lig’de uygulanan harcama limitleri yöntemi, 1. Lig ve 2. Lig’de de uygulanacak.
Geçiş sürecinden dolayı limit aşılması durumunda 2024-2025 sezonu için yaptırım uygulanmayacak.
LİMİT AŞILIRSA PUAN SİLME CEZASI
Kulüplerin kendilerine tanınan limitleri aşmaması gerekiyor.
Limitlerin aşılırsa, oranına göre değişen cezalar uygulanıyor.
Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:
-Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ihtar cezası
-Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması cezası
-Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda transfer yasağı cezası
-Yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı
-Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı
-Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı
Esmer Yiğit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.