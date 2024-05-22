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TFF'DEN ÖNEMLİ KARAR: 1.LİG VE 2.LİG'DE YENİ UYGULAMA GETİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig için harcama limiti uygulamasına geçilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

TFF'DEN ÖNEMLİ KARAR: 1.LİG VE 2.LİG'DE YENİ UYGULAMA GETİRİLDİ mask

Süper Lig’de uygulanan harcama limitleri yöntemi, 1. Lig ve 2. Lig’de de uygulanacak.

Geçiş sürecinden dolayı limit aşılması durumunda 2024-2025 sezonu için yaptırım uygulanmayacak.

LİMİT AŞILIRSA PUAN SİLME CEZASI

Kulüplerin kendilerine tanınan limitleri aşmaması gerekiyor.

Limitlerin aşılırsa, oranına göre değişen cezalar uygulanıyor.

Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:

-Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ihtar cezası
-Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması cezası
-Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda transfer yasağı cezası
-Yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı
-Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı
-Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı

Esmer Yiğit

# 2024, harcama

22 May 2024 - 12:58 - Spor

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