Kiralık gidenler nerede ne yaptı?

EN İYİ PERFORMANS ATABEY’DEN

Kocaelispor sezon başı ve ortası olmak üzere 8 oyuncusunu başka takımlara kiralık olarak gönderdi. Atabey Çiçek, Yusuf Emre Gültekin, Berat Kartal, Yağız Gül, Eren Bilen, Onur Öztonga, Serhat Taşdemir ve Fatih Bektaş, kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında yer aldı. Bu oyunculardan en iyi performansı gösteren Atabey Çiçek oldu.

Çiçek, 2.Lig Play-Off takımı 1461 Trabzon ile çıktığı 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansla oynadı.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN ONUR ÖZTONGA OLDU

Sezon başında Karacabey Belediyespor’a kiralık olarak gönderilen Onur Öztonga toplamda 35 maça çıktı. Öztonga çıktığı 35 maçta 2 gol attı. Zonguldak Kömürspor’a kiralanan Fatih Bektaş ve Serhat Taşdemir ikilisi ise takımlarında iyi performans gösterdi. Serhat 29 maçta 5 gol 1 asist yaparken, Fatih Bektaş ise 7 gol, 2 asistlik performans ile oynadı. Oyuncularımızın gösterdiği iyi performans Zonguldak Kömürspor’u ligde tutmaya yetmedi.

YAĞIZ VE EREN, DARICA’DA KÜME DÜŞTÜ

Kocaelispor’un genç futbolcuları Yağız Gül ve Eren Bilen, TFF 3. Lig’den, Bölgesel Amatör Lig’e düşen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’ne kiralık olarak gönderilmişti. Genç kaleci Eren Bilen, Darıca forması ile 15 maça çıktı ve kalesine 18 gol gördü. Genç orta saha Yağız Gül ise Darıca ile çıktığı 13 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. İki oyuncumuz da Darıca Gençler Birliği’nin küme düşmesine engel olamadı.

EN AZ FORMA GİYEN YUSUF VE BERAT OLDU

Kocaelispor’un kiralık olarak gönderdiği ve gittikleri takımlarda en az forma giyen futbolcuları, Berat Kartal ve Yusuf Emre Gültekin oldu. Şanlıurfaspor’a devre arasında kiralık olarak gönderilen Yusuf Emre, 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Artvin Hopaspor’a sezon başında gönderilen Berat Kartal ise hiç ilk 11’de başlayamadı. 6 kez sonradan oyuna dahil olan Berat, gol ve asist üretemedi.