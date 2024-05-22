- Ekonomi

Altın fiyatları zirveye yakın!

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 502 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveye yakın! mask

Altının gram fiyatı, yeni güne saat 10.10 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 502 lira seviyesinden başladı.

Aynı dakikalar itibarıyla  çeyrek altın 4 bin 105 liradan,  Cumhuriyet altını 16 bin 887 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 ve 2 bin 400 doların destek, 2 bin 500 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: CUMHURİYET

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22 May 2024 - 13:13 - Ekonomi

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