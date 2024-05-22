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Özge Esen’den yoga etkinliği!

Kocaeli basının duayenlerinde döneminin usta fotoğrafçısı Eyüp Esen’in kızı Özge Esen, önceki gün Sekapark sahilde YOGA etkinliği düzenledi.

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Özge Esen’den yoga etkinliği! mask
Özge Esen’den yoga etkinliği!
Özge Esen’den yoga etkinliği!
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Özge Esen'in 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sekapark sahilde düzenlediği Yoga etkinliği beğenildi. Kocaeli'de yogaya olan ilginin arttığını belirten Yoga Eğitmeni Özge Esen, Yoga zihni, bedeni ve ruhu birleştirmeyi amaçlar” diyerek beden ve zihin sağlığını korumak için düzenlediği etkinliklere herkesi davet ediyor.

Özge Esen’den yoga etkinliği!
Özge Esen’den yoga etkinliği!
# Özge Esen, yoga, Spor

22 May 2024 - 13:17 - Spor

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Yorumlar

(1)
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Farklı Bakış - Heryere arabayla git tranvayla git akşama kadar kafede otur .sonra plates. Boş işler..koşun kardeşim biraz. Öyle koşun ki zaman ve hayat size yetişemesin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 13:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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