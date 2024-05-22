Özge Esen’den yoga etkinliği!

Özge Esen'in 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sekapark sahilde düzenlediği Yoga etkinliği beğenildi. Kocaeli'de yogaya olan ilginin arttığını belirten Yoga Eğitmeni Özge Esen, Yoga zihni, bedeni ve ruhu birleştirmeyi amaçlar” diyerek beden ve zihin sağlığını korumak için düzenlediği etkinliklere herkesi davet ediyor.