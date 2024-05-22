Orthopoint Kliniği hastaların hayatına dokunmaya devam ediyor

Orthopoint Kliniği kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları tedavisinde bölgedeki ihtiyaçlara cevap vermek, hastaların konforunu ve tedavi etkinliğini en verimli bir şekilde sağlamak amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla 8 Şubat 2020’de kurulmuş Ortopedi ve Fizik Tedavi Kliniğidir. Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Klinik-Reformer Pilatesi aynı çatı altında buluşturan bir merkezdir. Klinikte bölgenin ortopedi ve travmatoloji alanında referans isimleri olan Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Şarlak, Prof. Dr. Sefa Müezzinoğlu ve Prof. Dr. Levent Buluç hizmet vermektedir. Fizyoterapi alanında ise Uzman Fizyoterapist Barış Zorbozan ve Fizyoterapist Canan Özkan hastalara hizmet vermektedir.

ALANINDA UZMAN HOCALARIMIZ HİZMET VERİYOR

Kocaeli’de uzun yıllardır hastaların hayatına dokunmaya devam eden Orthopoint Kliniği sahibi ve Uzman Fizyoterapist Barış Zorbozan kliniğin 4. yılına özel gazetemize açıklamalarda bulundu. Fizyoterapist Zorbozan kliniğin açılış sürecinden bahsetti, “Ortopedi ve Fizik Tedavi hastalarının ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerini multidsipliner bir şekilde sunmak amacıyla, 2020 yılında hayalini kurduğumuz ve şubat 2021 yılında hasta kabulüne başlanıldığı kliniğimiz şu ana kadar birçok hastaya hizmet verdi. Özellikle son yıllarda giderek artan kas iskelet sistemi problemlerinde ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve klinik-reformer pilatesi bir araya getiren ve bu şekilde hastaları sadece sağlığına kavuşturmayı değil aynı zamanda sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeyi de hedefledik.” dedi.

AĞRI İLE YAŞAMAK KİMSENİN KADERİ OLMAMALIDIR

Zorbozan ‘’İnsanların, hayat kalitelerini düşüren kas- iskelet sistemi ağrıları ile yaşamak zorunda olmadığını ve doğru tanı ile zamanında uygulanan doğru tedaviler ile ağrısız ve kaliteli bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu düşünüyorum. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uygulanan Manipülatif Tedavi Yöntemleri ile gerek azalmış ya da kaybedilmiş fonksiyonun geri kazanılması ve gerekse ağrıların dindirilmesi daha hızlı olmaktadır. Bu doğrultuda ‘’Dokunmak İyileştirir’’ sloganı ile çıktığımız bu yolda aynı felsefe ile hareket etmeye devam ediyoruz’’ dedi.

AMELİYAT SONRASI FİZYOTERAPİNİN ÖNEMİ

Ameliyat sonrası süreçte fizyoterapinin önemine değinen Zorbozan ‘’ Cerrahi müdahalelerin ardından hastaların fonksiyonel iyileşme sürecini destekleyen kritik bir rehabilitasyon aşaması vardır. Hastanın ameliyat sonrası optimal sağlığını ve yaşam kalitesini sağlamak için fiziksel, fonksiyonel ve duygusal yönden kapsamlı bir yaklaşımı içerir. Özellikle omuz, diz, kalça, dirsek, el ve ayak cerrahilerinden sonra hastalar Fizyoterapi programına alınmalı ve süreç cerrahi işlemi yapan ortopedi ve travmatoloji doktoru ile birlikte planlanmalı’’ dedi.

HASTALARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ

Klinik olarak birçok hastanın hayatlarına dokunduğunu ifade eden Zorbozan, “Klinik şu anda 4. yılında ilk açıldığı günden bu yana birçok hastanın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Tedavi içeriklerinde özellikle ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve klinik reformer pilates hizmeti veriyoruz. Fizyoterapi programına alınan hastalar iyileşme elde ettikten sonra reformer pilatese devam edebiliyor ve bu şekilde insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.