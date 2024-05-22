UEFA Playmakers Programının İlk Elçisi Lotta Schelin Oldu

Lotta Schelin kimdir?

27 Şubat 1984 doğumlu olan Lotta Schelin, İsveç milli takımında 185 maçta 88 gol atarak parlak bir kariyer geçirdi ve tüm zamanların en skorer oyuncusu oldu. Kadın futbolcu, Kulüp düzeyinde, O.Lyon takımının önemli bir parçasıydı ve üst üste sekiz defa Fransa Ligi şampiyonluğu, üç UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi ve beş Fransa Kupası kazandı.

Sahadaki başarılarının ötesinde, kadın futbolunun büyümesini tutkuyla savunuyor olması, genç kızları futbola katabilmek için kendisini ideal bir elçi haline getirdi.

Schelin konuyla ilgili açıklamasında; "UEFA Playmakers ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Malmö'de bu kadar çok genç kızın saf mutluluğunu ve heyecanını görmek inanılmaz ilham verici. Eğer futbola ilgi duymalarını sağlamada, ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmada bir rol oynayabilirsem, bu zaten büyük bir zaferdir." şeklinde konuştu.

UEFA Kadın Futbol Direktörü Nadine Kessler de, "Lotta Schelin futbolun gerçek bir efsanesi ve Playmakers ekibinin bir parçası olmasından ötürü çok mutluyuz. Programımızın ruhunu temsil ediyor ve katılımın artmasına destek olarak kuşkusuz daha fazla genç kızın futbolu sevinç ve kararlılıkla benimsemesine güç katacaktır." dedi. Lotta, programın sözcüsü olarak hareket edecek ve Avrupa genelindeki etkinliklerde yer alacak, ulusal federasyonları destekleyecek.

UEFA Playmakers programı, beş ila sekiz yaş arasındaki kızlara futbol oynamayı erken yaşta öğretmek için Disney'in ünlü hikayelerinin cazibesini kullanıyor. Playmakers antrenmanları, ünlü Disney filmi hikayelerine dayanmakta ve yaşam becerileri, temel hareketleri ve futbolun temellerini eğlenceli ve güvenli bir ortamda öğretmektedir. Playmakers şu anda UEFA'nın 55 ulusal üye federasyonunun 47'sinde faaliyet göstermekte olup, Belfast'tan Bakü'ye kadar futbolu beş ila sekiz yaş arasındaki 95.300'den fazla kıza tanıttı.

Akademik araştırmalar ile desteklenen UEFA Playmakers antrenmanları, Avrupa'nın 47 ulusal federasyonunda 4.600'den fazla yerde düzenlenmektedir. Programa 95.300'den fazla kız katılmış ve 6.600'den fazla UEFA Playmakers antrenörü eğitilmiştir.

UEFA Playmakers'a katılan kızlar, ebeveynler ve antrenörlerden gelen geri bildirimler, programın Avrupa'daki olumlu etkisini göstermektedir. Temmuz 2023'te, Leed Beckett Üniversitesi, UEFA Playmakers programına katılan 31 UEFA Ulusal Federasyonu arasında kapsamlı bir araştırma toplama süreci gerçekleştirdi. Veriler 1.392 ebeveyn ve 965 antrenörden toplandı. Bu araştırma;

• Katılımcı kızların %96'sı antrenmanları gerçekten beğendiğini,

• Katılımcı kızların %91'i futbol oynamaya devam etmek istediğini,

• Ebeveynlerin %94'ü UEFA Playmakers programını diğer ebeveynlere tavsiye edeceğini,

• Ebeveynlerin %75,3'ü, UEFA Playmakers programı ile birlikte düzenli futbol oynayan kızlarının kendilerine olan güvenlerinin arttığını,

• Antrenörlerin %71'i, UEFA Playmakers programının daha iyi bir antrenör olmalarına katkı sağladığını ortaya koymuştur.

UEFA Playmakers antrenörlerinin %68'i kadındır ve programa katılmadan önce %43'ü önce hiç antrenörlük deneyimine sahip değildir. Bu yönüyle sadece kız çocuklarına değil kadın antrenör adaylarına da bu alanda fırsat sunmaktadır. 334 antrenör eğitimcisinin de %63'ü kadındır.

UEFA Playmakers programına katılan ülkeler

Şubat 2020'de Avusturya, Belçika, Norveç, Polonya, Romanya, İskoçya ve Sırbistan pilot olarak programı ilk uygulayan ülkeler oldular. Dört yıldan az bir sürede ise ek olarak 40 ülke daha programa katıldı. Bu ülkeler, Arnavutluk, Andorra, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Faroe Adaları, Gürcistan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Rusya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Galler.

2023 Yılının Ocak ayından beri ülkemizde de yürütülen UEFA Playmakers programını deneyimlemek için linkten ön kayıt formunu doldurabilir, size uygun merkeze kontenjan dahilinde katılım sağlayabilirsiniz.

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