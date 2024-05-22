Yasin Kılıç'dan BÜYÜK İDDİALAR! KUMSAR'I HEDEF ALDI

Kocaeli Pazarcılar Odasında 16 yıldır genel sekreter olarak çalışan bu yıl ise işten çıkartılan Yasin Kılıç, şok iddialarda bulundu. Pazarcılar Odası ve oda başkanı Ramazan Kumsar’ı hedef alan Kılıç, , “Ramazan Kumsar artık özel güvenlik bedelini kanunen toplaması gereken rakam olan özel güvenlik fatura bedeli kadar mı toplamaya başladı yoksa eskisi gibi iki katını mı topluyor? Bu konuyla ilgili pazarcı esnaflarımızın haklarının savunulması ve araştırılması için sayın savcılarımızı göreve davet ediyorum”

ODANIN PARASI İLE KEDİNE OTOMOBİL ALDI

Ramazan Kumsar’ın odanın parası ile kendine otomobil aldığını iddia eden Kılıç, “2022 yılında göreve geldikten sonra odanın Türkiye Meyveciler Sebzeciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu’na 150 bin TL borcu vardı. Kumsar bu borcu ödemeyip bankada bulunan 750 bin TL’nin 723 bin TL’si ile odaya Passat marka araç almıştır. Daha sonra federasyon alacağını tahsil etmek için odayı icraya vermiştir. 150 bin TL borç odadan 250 bin TL ödenmiştir. Dolayısıyla pazarcı esnafımızın 100 bin TL’si fazladan ödenmiştir ve odayı zarara uğrattığını düşünüyorum. Bu zararın oda yönetim kurulu tarafından odaya ödenmesini talep etmekteyim” dedi.

ODAYA BAĞIŞ ADI ALTINDA ÜCRET ALMIŞLAR

Kılıç, açıklamalarının devamında “Ramazan Kumsar 2022 yılında göreve geldikten sonra Doğu Kışla pazarında perşembe ve cumartesi günleri tezgah açan İstanbullu, Bursalı kumaşçı esnaflardan esnaf başı 25 bin TL odaya bağış ve yardımlar adı altında ücret almıştır. Ayrıca 2023 yılının 12 ayı ve 2024 yılı içinde aynı kumaşçı esnaflardan esnaf başı 35 bin TL toplamıştır. Bu kumaşçı esnafların yer kayıtları bulunmaktadır. Ücret tahsil edilecekse işgaliye olarak ya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ya da İzmit Belediye si almalıdır. Ayrıca 2014 yılında odaya gelen başmüfettiş raporunda da bağış ve yardımlar alınırken esnafların zorlanmaması rapor edilmişken yer kayıtları olmadığı halde il dışından gelen esnaflardan ücret tahsil edilmektedir. Bu kumaşçı esnafının sorunlarının çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız sayın Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’ten takip bekliyorum” dedi.