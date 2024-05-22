"Riva sığırkuyruğu" yaşam döngüsüne geri kazandırıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yassı alüminyum sektörünün öncü üreticilerinden Assan Alüminyum, dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilinciyle 4 yıl önce başlattığı Biyoçeşitliliği Koruma Projesi'ni kesintisiz sürdürüyor.

Alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en önemli üreticileri arasında yer alan şirket, sürdürülebilirliğin en önemli başlıklarından birisi olarak gördüğü biyoçeşitliliği korumaya yönelik 2020'de Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile hayata geçirdiği proje kapsamında bu yıl, nesli tehlike altında olan endemik türlerden Riva sığırkuyruğunu (Verbascum bugulifolium) doğaya geri kazandırdı.

Projenin bu yılki ayağında, laboratuvar ortamında çoğaltılan yüzlerce Riva sığırkuyruğu bitkisi, uygun mevsimsel şartların oluşmasının ardından doğaya aktarıldı.

- "Faaliyetlerimizi küresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde yürütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, tüm faaliyetlerini küresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde yöneten şirketin, dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve teknolojileriyle sektörünün küresel ölçekteki önemli aktörleri arasında yer aldığını belirtti.

Son yıllarda gerçekleştirdikleri yatırımlarla sürdürülebilirlik vizyonuna paralel adımlar attıklarını kaydeden Güngör, "Her geçen yıl karbon ayak izimizi azaltırken, 'Geleceği tüketmeden üretiyoruz' yaklaşımımız doğrultusunda biyoçeşitliliği korumaya yönelik, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalar yürütüyoruz. Biyoçeşitlilik, sürdürülebilirliğin en önemli alt başlıklarından biri. Bu alanda 4 yılı aşkın süredir ciddi çaba gösteriyoruz ve sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şirket olarak 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü de kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Güngör, dünyaya ve gelecek nesillere sorumluluklarını yerine getirmek için hayata geçirdikleri projenin nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri doğaya geri kazandırarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladığını belirtti.

Assan Alüminyum'un sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonucu olarak, Tuzla ve Dilovası üretim tesisleriyle geri dönüşüm tesislerinin Aluminium Stewardship Initiative'den (ASI) "Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası" aldığına işaret eden Güngör, 2023'te ilk defa katıldıkları Karbon Saydamlık Projesi (CDP) değerlendirmesinde, çevresel performanslarıyla küresel ortalamanın ve global metal sektörünün ortalamasının üzerinde yer alan B skorunu aldıklarını kaydetti.

Güngör, Türkiye'de sektöründe CDP aracılığıyla iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk firma olduklarını belirtti.

- Bugüne kadar üç endemik tür kurtarıldı

Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile sürdürülen çalışmalarda ilk olarak 2020'de, Avrupa Konseyi tarafından "florada kesinlikle korunması gereken türler" arasında gösterilen ve Türkiye ile Yunanistan haricinde dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan Mavi Yıldız (Amsonia orientalis) bitkisi doğaya kazandırılmıştı.

Projenin ikinci fazında ise Türkiye kıyı kumullarında yetişen ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından tehdit altındaki türlerin kırmızı listesine eklenen kum zambağı (Pancratium maritimum) bitkisi, yeniden yaşam döngüsüne girmişti.

Assan Alüminyum, proje kapsamında, doğaya kazandırılan bitki ile aynı ismi taşıyan ve 2023'te Zorlu PSM'de sahnelenen "Kum Zambakları" oyununun da ana destekçisi olarak projenin etki alanını genişletmişti.