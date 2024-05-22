Sakaryaspor, play-off finaline Atatürk Stadyumu’nda hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarına Atatürk Stadyumu’nda devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam etti.
Sakaryaspor; Bodrum FK - Çorum FK eşleşmesinden gelecek muhtemel rakibiyle 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.