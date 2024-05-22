BU DA MECLİSİN TASARRUFU

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis Başkanlığı'nın genelge dışında tutulması muhalefet tarafından olumlu karşılanmış ancak Meclis'in de kendi uygulamalarını hayata geçirmesi konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrılar yapılmıştı.

MECLİS 20 TOGG ALDI

Meclis Başkanlığı'nın kararına göre bu kapsamda enerji, sağlık, yurt dışı görevlendirme gibi alanlarda yeni uygulamalar devreye alınacak.

TBMM'de geçen yıl başlatılan araç dönüşümü uygulamasıyla 20 adet Togg marka elektrikli araç alındı, aynı sayıda benzinli araç sistemden düşürüldü; bu yolla yüzde 66,7 tasarruf elde edildi. Yeni dönemde bütün hizmet araçlarının elektrikli araca dönüştürülmesi çalışması sürüyor.

KAĞIT KULLANIMI AZALDI

"Kağıtsız parlamento" hedefiyle 1 yıl önce devreye alınan projeyle kağıt kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlandı. Gelecek dönemde kağıt kullanımının tamamen kaldırılması hedefleniyor.

"Enerji dönüşümü" projesinde pilot uygulama 4 ay önce başladı. Bu kapsamda Meclis yerleşkesindeki birçok birimde yenilenebilir enerji kullanımına gidildi. Bu uygulamayla Halkla İlişkiler Binası, sera ve basımevinin elektriği güneş enerjisiyle sağlanıyor. Hazırlanan yeni projeyle kısa süre içinde Meclis'in tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

LED LAMBA, SADE MENÜ

Enerji tasarrufu uygulamaları kapsamında ayrıca yerleşkedeki tüm aydınlatmalar led lambaya dönüştürüldü ve yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.

Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması başlatıldı. Uygulama bundan sonraki tüm etkinliklerde sürdürülecek.

YURT DIŞI GÖREVLERİNE SINIRLAMA

Yeni kütüphane ve sergi binası ile ilgili proje askıya alındı. Sağlık harcamalarıyla ilgili yürütülen online kontrol sistemini daha etkin hale getirecek proje başlatıldı. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak, online fatura kontrol sistemi etkin şekilde kullanılacak. Sağlık harcamalarında bu yolla yüzde 25 tasarruf hedefleniyor.

Katılımı zorunlu programların dışında yurt dışı görevlendirmelerin sınırlandırılması uygulamasına daha etkili şekilde devam edilecek. Zorunlu olmadıkça yeni personel istihdamına gidilmeyecek.

ŞEBEKE SUYUNA ARITMA

Meclis'te 1 yıl önce başlatılan tasarruf uygulamaları ile gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla kampüs içindeki yeşil alanların sulaması gece yapılıyor. Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılmasına da başlandı. Bunun yerine şebeke suyunun arıtılması yoluyla elde edilen su kullanılmaya başlandı. Bu yöntemin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.

GENELGEDE SONA GELİNDİ

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliği, yeni tasarruf uygulamalarıyla ilgili genelge çalışmalarını sonuçlandırıldı. Genelge, kısa süre içinde Meclis'teki tüm birimlere gönderilecek.