GERGERLİOĞLU, BAŞİSKELE'DEKİ DOĞAL GAZ KESİNTİSİNİ MECLİSE TAŞIDI

Basında yer alan haber "Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde dün saat 16.00’dan itibaren doğal gazları kesilen mahalleli isyan etti. Kış gününde soğukta kalan aileler, İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi (İzgaz) aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Video çeken bir vatandaş, "Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesinde dün saat 16.00’dan itibaren doğal gaz hattında kaynaklanan problemden dolayı doğalgaz yok. Yaklaşık 17 saat oldu. Defalarca İzgaz’ı aramamıza rağmen herhangi bir sonuç elde edemedik. 17 saattir bu kış gününde gazımız kapalı, kombiler çalışmıyor" ifadeleri yer almıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bu bağlamda;

1- Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mu?

2- Eğer iddialar doğruysa Kılıçarslan Mahallesi sakinlerini 17 saat mağdur eden doğal gaz kesintisinin sebebi nedir?

3- İZGAZ'a yönelik şikayetler sonucunda ne tür yaptırımlar uygulanıyor?

4- İZGAZ ne sıklıkla denetleniyor? Son denetlemelerde elde edilen verilerde vatandaşı mağdur eden ne tür sorunlarla karşılaşıldı?

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