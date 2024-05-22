BİLGİN PARTİLİLERİN HEDEFİNDE

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) İzmit İlçe Örgütü’nün 31 Mart seçimlerinin ardından ilk danışma kurulu toplantısı önceki akşam gerçekleşti. İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclisinde hem geride kalan yerel seçim sonuçları değerlendirildi hem de gelinen nokta hakkında görüşler ortaya konuldu. Toplantıda zaman zaman sert tartışmalar yaşanırken, partililerin hedefinde ise CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin yer aldı.

GENİŞ KATILIM VARDI

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya ilgi de yoğun oldu. Oturuma katılanlar arasında; CHP Kocaeli Milletvekilleri MühipKanko ve Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut, önceki dönem il, ilçe ve belediye başkanları ve milletvekilleri, meclis üyeleri ve mahalle temsilcileri yer aldı. Programa katılmayan tek milletvekili ile Nail Çiler oldu.

Danışmada sözlü ve yazılı olarak görüş beyan eden CHP’lilerin hedefinde ise partinin Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin vardı. Derince Belediye Başkan adaylığı için Derince İlçe Başkanlığından istifa eden, ardından seçimi kazanan Sertif Gökçe’nin yeniden aday gösterilmesi ile bu şansını kaybeden Bilgin, Genel Başkan Özgür Özel ile yaptığı görüşme sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilmişti.

“İZMİT’TE BROŞÜR DAĞITAMADIK”

Büyükşehir ile ilgili adayın yanlış olduğunu ifade eden parti yöneticileri ve diğer katılımcılar, bu konuda tepkilerini dile getirdiler. Seçimde Büyükşehir oylarının az olmasını aday tercihine bağlayan partililere yanıt veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin söz aldı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklendi. Bilgin konuşmasında, İzmit’te seçim çalışmalarını yürütebilmek için irtibat bürosu kurmak istediğini ve Hürriyet’ten yer talep ettiğini belirterek, “Maalesef bu kabul görmedi. Sebepler üst üste geldi ve seçim döneminde Kocaeli’nin merkezi İzmit’te doğru dürüst broşürlerimiz dağıtılmadı” dedi.

“O ZAMAN ADAY OLMASAYDIN!”

Oturduğu yerden “Banane sizin seçim bürosundan” diyerek tepki gösteren Hürriyet’e karşılık veren Bilgin ise “Kocaeli Büyükşehir’de kaybediyorsak, sebebi bu yaklaşım tarzıdır. Bu yüzden kaybediyoruz” diye konuştu. Daha sonra kürsüye gelerek Atasoy Bilgin’e cevap veren ve 2019 seçimlerini hiçbir imkanı ve belediyesi olmadan kazandıklarını ve sadece örgüte güvendiklerini dile getiren Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de “Örgütümüzle birlikte çıktık ve sahada mücadelemizi vererek halkımızın takdirini kazandık, 15 yıl sonra İzmit Belediyesi, CHP’nin oldu. Şayet kendinize güvenmiyorsanız ve örgüte yönelik inancınız yoksa o zaman aday olmayacaksınız” diyerek Bilgin’e yanıt verdi.