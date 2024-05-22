YILDIZLI’DAN CHP İZMİT'E SİTEM!

İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen danışma meclisinde hem geride kalan yerel seçim sonuçları değerlendirildi hem de gelinen nokta hakkında görüşler ortaya konuldu. Toplantıda zaman zaman sert tartışmalar yaşanırken, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı arasında bir tartışma yaşandı.

“GÖRÜŞLER DİKKATE ALINACAK”

Toplantının açılışında konuşan ve partilileri selamlayan CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, sözlerine partililere teşekkür ederek başladı. Ercan, İzmit’te tekrar kazanılan seçim zaferinin en önemli unsurunun belediye başkan adayı ve ilçe örgütü arasındaki uyum olduğunu vurguladı.Danışma kurulu öncesi üyelere gönderilen gündem maddeleri doğrultusunda, üyelerin bir kısmı değerlendirmelerini sözlü, bir kısmı ise yazılı olarak değerlendirmelerini sundu. Başkan Ercan, danışmada dile getirilen tüm görüşlerin dikkate alınacağını ve titizlikle incelenerek rapor haline getirileceğini vurguladı.

YILDIZLI’DAN SİTEM!

CHP İzmit’in danışma meclisinde zaman zaman tartışmalar da meydana geldi. İlk fitili ise Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ateşledi. Partililerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yaptıkları ziyaret sırasında kendisine uğranılmadığını belirterek sitemde bulunan vekil Yıldızlı, “Partililerimiz yaklaşık 300 kişi ile Meclis’e geliyor, fakat bize uğramadan ayrılıyorlar. Keşke kendilerini ağırlama imkanı bulabilseydik” diye konuştu.Yıldızlı konuşmasının sonunda ise “31 Mart’ta önemli bir yerel seçim süreci yaşadık. İzmit’te ve iki ilçemizde kazandık. Böylece Türkiye’deki iktidarımızın önü açılmış oldu. Bu dönemde çalışmaları dolayısıyla örgütümüzün her bir ferdine teşekkür ediyorum” dedi.

“ESNAF GEZİLERİNE ÇAĞIRSAYDIN GELİRDİM”

Yıldızlı’yaaynı tonda yanıt veren İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise “Sen de milletvekili olarak İzmit’te esnaf gezileri yapıyorsun, fakat benim haberim olmuyor. Sonuçta ben bir ilçe başkanıyım, çağırsaydın ya da haber vermiş olsaydın gelirdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığın konuşmaların hiçbirinde İzmit yok” diye konuştu.