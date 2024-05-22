Kocaeli’de simide zam geliyor! Rakam belli oldu

Yerel seçimlerden sonra Türkiye’de genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de birçok kaleme gelen peşi sıra zamların ardından simide de zam geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Kocaeli Fırıncılar Odası’nın ekmek zammı açıklanmıştı. Kocaeli’de ekmek 210 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 8 TL olan ücreti yüzde 25 zam ile 10 TL’ye yükseltilmişti. Ekmeğin yeni fiyatının belirlenmesinin ardından halk ekmeğe de zam geldi. 210 gramı 5,5 TL’den satılan halk ekmeğin yeni fiyatı 7,5 TL olurken, gramajı da 200’e düşürüldü.

KOMİSYONUN ARDINDAN KARARA BAĞLANACAK

Yaşanan bu gelişmelerin Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yaklaşık 15 gün önce başlatılan çalışmalar sonucunda simit zammının rakamları belirlendi. 100 gramı 12 lira 50 kuruştan satılan simidin 2 lira 50 kuruş zamlanması bekleniyor. Teklif, gramajda değişiklik olmadan fiyatının 15 liradan satılması öngörülüyor. Sunulan zam teklifi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB), Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası yetkililerinden oluşacak bir komisyonda görüşülecek ve karara bağlanacak. Komisyon pazartesi günü toplanacak, toplantıda simit zammına ilişkin karar netlik kazanacak.

SİMİT ZAMMININ NEDENİ VERGİLER VE KOMİSYON

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fatih Aysel, “Pazartesi günü komisyon kurulacak. Pazartesi’den sonra büyük ihtimalle devreye girer. Şu ana kadar Ticaret İl Müdürlüğü ile anlaştık ama komisyondan ne çıkar onu bilemiyoruz. Simide gelen zammın nedeni vergiler ve komisyon oranları” şeklinde konuştu.