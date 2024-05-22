Rahat Uyku İçin En İyi Ortopedik Yatak Önerileri

Rahat bir uyku çekmenin ana koşullarından biri sağlıklı ve rahat bir yataktır. Yatak ile birlikte yastık da uykuyu geçişi kolaylaştırarak ertesi güne zinde kalkmasına yardımcı olur. Peki rahat yatak denince akla gelen en iyi ortopedik yatak modelleri nelerdir? Sizinle visco yatak, lateks yatak ve diğer rahat yatak önerilerini paylaşacağız.

Uykunuzu Getirecek En İyi 5 Ortopedik Yatak Modeli

Ortopedik yataklar, omurgayı destekleyerek ağrıların azaltılmasını sağlayan yataklardır. Bu özelliği taşıyan yatak modelleri, aynı zamanda uyku pozisyonunu da destekler ve daha rahat bir yatış deneyimi sunar. Bu özelliğiyle öne çıkan 5 yatak modeli ise şöyledir:

1- Visco Yatak

Visco yatak modeli, yatağa geçildiğinde gömülme hissi veren yataklardır. Tamamen ortopedik ihtiyaca yönelik tasarlanan visco yataklar, eklemleri destekleyerek vücuda göre şekil alır. Visko yatakların öne çıkan bir diğer özelliği ise çiftlerin de uyku sırasında birbirlerini rahatsız etmeden hareket etme imkânı sağlamasıdır.

Medikal yatak kategorisindeki visko yatak modelleri, sevdiğiniz uyku pozisyonunda konforlu bir uykuyu beraberinden getirir. Ayrıca visko yatak ile birlikte alınan visco yastıklar da uyku konforunu artıran ürünlerden biridir. Tercihinizi visco yataktan yana kullanacaksanız visco yastık da alarak uyku kalitesini üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

2- Lateks Yatak

Doğal kauçuk lateks yüzeyine sahip lateks yataklar, esnek yapısı ile vücuda tam uyum sağlar. Nefes aldıran hava geçirgenliği sayesinde de aşırı terlemeyi önler ve uykuya geçişi hızlandırır. Sırt ve bel ağrısından muzdaripseniz bu bölgelere özel destek sağlayan lateks özellikli modellere yönelebilirsiniz.

3- Aloe Vera Yatak

Rahat bir uyku çekerken aynı zamanda vücudunuzu da yenilemek ister misiniz? Aloe vera özellikli yataklar, kumaşta bulunan aminoasitler sayesinde vücudun kendi kendini yenilenmesini hızlandırır. Ayrıca aloe veranın rahatlatıcı etkisini deneyimleyebileceğiniz bir his yaratarak gece boyunca konforlu hareket etmenizi sağlar.

4- Pocket Yaylı Yatak

Pocket yaylı yataklar, vücudun beş ayrı noktası için farklı çaplardaki teller ile vücudun farklı bölgelerine farklı basınç uygular. Bu özellik sayesinde, her bir bölgenin ihtiyacı olan desteği sunar. Medikal yataklar arasındaki pocket yaylı modeller, kiloya göre vücut ağırlığını da dengeler. Böylelikle kilo sorunundan dolayı rahat uyuyamaktan şikayet edenlere de uygun bir yatak konforu vadeder. Pocket yaylı modellere göz atarken özel olarak sırt ve bel bölgesini destekleyen modellere öncelik verebilirsiniz.

5- Hibrit Özellikli Yatak

Sağlıklı ve ortopedik yatak çeşitleri arasındaki hibrit yataklar ise akıllı yatak teknolojisini barındırır. Adından da anlaşılacağı üzere bu yataklar; visko, sünger, jel ve lateks gibi farklı yatak malzemeleri içerir. Hibrit ortopedik yataklar, yeni nesil yay sisteminin de kullanıldığı yataklardır. Yeni nesil yay sistemi, farklı malzemelerin bir arada kullanılarak vücudun bölgelerine özel omurga desteği sağlar. Hangi yatak alacağına karar veremeyenler ve yatakta yenilik arayanlar, hibrit yatağın fayda getiren özelliklerine bir şans verebilirler.