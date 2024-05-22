Olgunlarda kura çekimi yapıldı

Bu yıl Zafer Balkaya Elektrik ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası’nda KASKF Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşen fikstür çekimi çekimi ile üç kategori mücadele verecek takımların grupları belli oldu. Turnuvanın tertip komitesi başkanı Tuncay Budakin nezaretinde yapılan kura çekimine tüm takım temsilcileri eksiksiz olarak katıldı. 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası’na Genç olgunlarda 22 takım katılırken, Olgunlar kategorisinde 17 ve Tecrübeli Olgunlarda 9 takım mücadele verecek. Birbirinde çekişmeli mücadelelerin yaşamayacağı turnuvaya heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

ÜÇ KATEGORİDE OYNANACAK

Zafer Balkaya Elektrik ana sponsorluğunda 7.kez düzenlenen Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası 27 Mayıs’ta başlayacak. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak olan turnuvada Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar üzere üç kategoride mücadeleler sahne alacak. Turnuvada bu yıl Zafer Balkaya Elektrik’in sponsorluğunda yapılacak. Turnuvayı düzenleyen ilimiz spor adamlarından Tuncay Budakin, kura çekimi sonrasında katılım sağlayan tüm takımlara başarı dileğinde bulundu. Büyük çekişmelere sahne olacak olan 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası Doğukışla Spor Tesislerinde oynanacak.

BU YILDA BÜYÜK İLGİ OLDU

İlimizin başarılı ve genç spor adamlarından biri olan Tuncay Budakin kura çekiminin ardından turnuva ile ilgili açıklamalarda bulundu. Budakin söylerine şöyle başladı; “ Her yıl olduğu gibi bu yılda turnuvamız Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar üzere üç kategoride oynanacak. Turnuvamıza bu yılda büyük ilgi gösteren takımlarımıza teşekkür ediyorum. Doğukışla Spor Tesislerinde 27 Mayısta startını vereceğimiz 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvamıza sponsor olan Zafer Balkaya Elektrik’te desteklerinden dolayı şükranlarımız sunuyorum. Üç kategoride 48 takımımız centilmence mücadele vermesini bekliyorum” dedi.

GENÇ OLGUNLAR KATEGORİSİ

A GRUBU

Emin Erol Sigorta

Asya Altın Körfez

Ultra Çelik Sakarya

Zafer Balkaya Elektrik

Kocaeli Hafriyat

Canlar Matbaa

B GRUBU

Ma Gold Gayrimenkul

Plajyolu Gençlik

Vizyon İnşaat

Nicomedya Master

Çağdaş Kocaeli Alpha Team

Direkli Spor

C GRUBU

Anaçağ Anaokulu

Aldenspor

KTM Gümrük Müşavirliği

Kartepe Jet Sürücü Kursu

Ata Güneş FK

D GRUBU

Maximum Özel Güvenlik

Dinamo İzmit

Arı Lift

Canverspor

Tablacı Kebap

OLGUNLAR KATEGORİSİ

A GRUBU

Ada Eser Yapı

Yağmur Reklam

Maximum Özel Güvenlik

İzmit Masterler

Snopy Pizza Seymen

Yakupoğlu Hafriyat

B GRUBU

Çelik Akü Sakarya

Tepe Et Pendik

Gölcük Donanma Master

Royal Abjar

PSF Değirmendere

Neta Plastik

C GRUBU

Cumhur Plastik

Full Medya Bekirdere

MET Mühendislik Kartepe Master

Gültepe Veteranlar

Kavurmacı Hacı

TECRÜBELİ OLGUNLAR KATEGORİSİ

A GRUBU

Kocaeli spor Efsaneleri Zafer BALKAYA ELEKTRİK

Gölcük Master

HV Enerji

Yörünge İnşaat

İşkur

B GRUBU

Nikomedya Master

Yağmur Reklam

Evi Decor

PSF Değirmendere