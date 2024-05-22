Olgunlarda kura çekimi yapıldı

Bu yıl Zafer Balkaya Elektrik ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası’nda KASKF Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleşen fikstür çekimi çekimi ile üç kategori mücadele verecek takımların grupları belli oldu. Turnuvanın tertip komitesi başkanı Tuncay Budakin nezaretinde yapılan kura çekimine tüm takım temsilcileri eksiksiz olarak katıldı. 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası’na Genç olgunlarda 22 takım katılırken, Olgunlar kategorisinde 17 ve Tecrübeli Olgunlarda 9 takım mücadele verecek. Birbirinde çekişmeli mücadelelerin yaşamayacağı turnuvaya heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
ÜÇ KATEGORİDE OYNANACAK
Zafer Balkaya Elektrik ana sponsorluğunda 7.kez düzenlenen Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası 27 Mayıs’ta başlayacak. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak olan turnuvada Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar üzere üç kategoride mücadeleler sahne alacak. Turnuvada bu yıl Zafer Balkaya Elektrik’in sponsorluğunda yapılacak. Turnuvayı düzenleyen ilimiz spor adamlarından Tuncay Budakin, kura çekimi sonrasında katılım sağlayan tüm takımlara başarı dileğinde bulundu. Büyük çekişmelere sahne olacak olan 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvası Doğukışla Spor Tesislerinde oynanacak.
BU YILDA BÜYÜK İLGİ OLDU
İlimizin başarılı ve genç spor adamlarından biri olan Tuncay Budakin kura çekiminin ardından turnuva ile ilgili açıklamalarda bulundu. Budakin söylerine şöyle başladı; “ Her yıl olduğu gibi bu yılda turnuvamız Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar üzere üç kategoride oynanacak. Turnuvamıza bu yılda büyük ilgi gösteren takımlarımıza teşekkür ediyorum. Doğukışla Spor Tesislerinde 27 Mayısta startını vereceğimiz 7.Kocaeli Veteranlar ve Olgunlar Futbol Turnuvamıza sponsor olan Zafer Balkaya Elektrik’te desteklerinden dolayı şükranlarımız sunuyorum. Üç kategoride 48 takımımız centilmence mücadele vermesini bekliyorum” dedi.
GENÇ OLGUNLAR KATEGORİSİ
A GRUBU
Emin Erol Sigorta
Asya Altın Körfez
Ultra Çelik Sakarya
Zafer Balkaya Elektrik
Kocaeli Hafriyat
Canlar Matbaa
B GRUBU
Ma Gold Gayrimenkul
Plajyolu Gençlik
Vizyon İnşaat
Nicomedya Master
Çağdaş Kocaeli Alpha Team
Direkli Spor
C GRUBU
Anaçağ Anaokulu
Aldenspor
KTM Gümrük Müşavirliği
Kartepe Jet Sürücü Kursu
Ata Güneş FK
D GRUBU
Maximum Özel Güvenlik
Dinamo İzmit
Arı Lift
Canverspor
Tablacı Kebap
OLGUNLAR KATEGORİSİ
A GRUBU
Ada Eser Yapı
Yağmur Reklam
Maximum Özel Güvenlik
İzmit Masterler
Snopy Pizza Seymen
Yakupoğlu Hafriyat
B GRUBU
Çelik Akü Sakarya
Tepe Et Pendik
Gölcük Donanma Master
Royal Abjar
PSF Değirmendere
Neta Plastik
C GRUBU
Cumhur Plastik
Full Medya Bekirdere
MET Mühendislik Kartepe Master
Gültepe Veteranlar
Kavurmacı Hacı
TECRÜBELİ OLGUNLAR KATEGORİSİ
A GRUBU
Kocaeli spor Efsaneleri Zafer BALKAYA ELEKTRİK
Gölcük Master
HV Enerji
Yörünge İnşaat
İşkur
B GRUBU
Nikomedya Master
Yağmur Reklam
Evi Decor
PSF Değirmendere
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.