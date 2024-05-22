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KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi

Kocaeli Üniversitesi - Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Elif Hazal SODACI, Halkla İlişkiler Kampanyası dersi kapsamında “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi.

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KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi mask
KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi
KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi
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“Kalpler Minik, Hedefler Büyük” sloganı ile 14 hafta boyunca, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 4. sınıf öğrencilerine ulaşan Elif Hazal SODACI, toplamda 1300 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra proje dersi kapsamında alanında başarılı isimlerle de bir araya gelen SODACI; önde gelen isimlerden Yönetmen Onur TAN, Sinema Oyuncusu Melih EKNER, Oyuncu Çetin ALTAY, Milli Halterci Yusuf Fehmi GENÇ ve Milli Güreşçi Ramazan SARI ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Elif Hazal SODACI, Kocaeli Üniversitesi - Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Sn. Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böylesine anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Bu imkanı ona sağladığı için Proje Koordinatörü Hocası Sn. Oğuz Yavuzyılmaz’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen çok değerli isimler; Sn. Onur TAN, Sn. Melih EKNER, Sn. Çetin Altay, Sn. Yusuf Fehmi GENÇ ve Sn. Ramazan SARI’ya teşekkürlerini iletti.

KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi
KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi
KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi
KOÜ'lü öğrenci “Minik Kalpler El Ele” projesini hayata geçirdi

# türkiye, büyük, genç

22 May 2024 - 15:58 - Eğitim

Mahreç  İrem Güler

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