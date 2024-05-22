Körfez Belediyesi tarafından bu yıl Kurban Bayramı öncesinde İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Tekli ve çiftli olmak üzere belirlenen satış yerleri için Yarımca Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine; Zabıta Müdürü İskender Mecit Mert ve ekipler katıldı. Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Mert, alanda her şeyi düşündüklerini ve hazırlıkları da tamamladıklarını belirtti. Mert, “Alanda çizgiler çekildi, yerler hazırlandı. Bugün de hangi parselde hangi satış noktasında yer alacaksınız kurayla belirledik. Orada 24 saat boyunca arkadaşlarımız sizlerle olacak. Hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde tamamlayacağız. Siz kurban satışlarınızı yapacaksınız bizler de en güzel hizmetin verilmesi noktasında çalışacağız. Bölgede düzenli olarak da ilaçlama çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi.
- Yaşam
Körfez’de kurban satış yerleri kurayla belirlendi
Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.