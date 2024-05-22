Çelik: "Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz"

Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi, Bekaert İzmit ve Kartepe firmalarının birleşmesine ve yetkilerinin düşmesine karşı itirazda bulundu. İzmit fabrikasında Birleşik Metal-İş, Kartepe fabrikasında ise Özçelik-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinin birleşmesinden sonra yapılan yetki tespitinde Özçelik-İş’e yetki verildi. Birleşik Metal-İş yetki tespitinde usulsüzlükler olduğunu belirterek itiraz ederken Rekabet Kurulu’na da itirazda bulunan sendika birleşmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Sendika binasında konu ile ilgili açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Telat Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “15 Nisan’da Bekaert işvereni bizi arayarak 26 Nisan’da birleşerek tek çatı altında toplanacaklarını söyledi. Birleşme kararından sonra 17 Nisan’da iş yerini ziyaret edip üyelerimizle bilgi alışverişi yapmak istediğimizi söyledik. İşveren sendikanın üyeleri ile bir araya gelip bilgilendirme yapmamızı istemedi. Bu birleşmenin ortaya çıkartacağı sorunları ve işçinin mağduriyeti olmaması için 22 Nisan'da Özçelik-İş Sendikasına yazı yazdık. Bu yazıda irade gaspı olduğu, işçilerin yürürlükte olan toplu sözleşmenin sıkıntı yaşanacağını ve hak gasplarına neden olacağını söyleyerek, sendikayı referanduma davet ettik

REKABET KURULUNA İTİRAMIZI YAPTIK

Oylama yapılmasını ve bu oylamada çıkacak karara herkesin saygı duymasını istedik. Ama buna Özçelik-İş yanaşmadı. Daha sonra üyelerimize yönelik bir yazı yazdık ve üyelerimizin yüzde 99’u imza verdi. Bu yazıyı imzalarla Avrupa İş Konseyine, uluslararası konfederasyonumuza, Bekaert işyerine yazıyı gönderdik. Bekaert lastik teli üretiliyor. Bu Türkiye’de üretilen lastiklerde kullanılıyor. Birleşme tekelleşmeye neden olacak. Bu tekelleşme lastik fiyatlarının artmasına neden olacak. 2014 yılında birleşme için başvuruyor ama başvuruda oy birliği sağlanmıyor. Koyulan şerhte bu kararın sakat olduğu ve itiraz halinde iptal edileceğine dikkat çekiliyor. Birleşmenin itirazı için 22 Nisan’da Rekabet Kurulu’na itirazımızı yaptık. İşveren işçilerin yararına olacakmış gibi bu birleşmeyi överek anlattı. 24 Nisan’da İzmit farikasını Kartepe fabrikasını satın almış gibi göstererek İzmit fabrikasının da adını değiştiriyor. Sendikalar yasasına göre bir işçi sendikasından ayrıldıktan sonra 1 ay daha o sendikanın üyesidir ama gelin görün ki 26 Nisan’da fabrikalar birleşiyor. İşçinin iradesinin gasp edildiği çok açık olarak mahkeme kayıtlarında ortaya çıkacaktır. Şirket birleşmesi olur olmaz 4 Mayıs’ta müracaat ettik. Bakanlık 7 Mayıs’ta bize cevap veriyor ve cevap bize 13 Mayıs’ta geliyor. 6 Mayıs’ta bir sendika daha yetki başvurusu yapılıyor. Aynı gün cevap veriliyor ve iki gün sonra yetki tespiti sendikaya gidiyor. Kanuna göre birinci müracaata cevap vermeden ikinci müracaata cevap verilmesi kanuna aykırı. Bu karar elimize ulaşır ulaşmaz yetki itirazımızı yaptık" dedi.

HAKKIMIZI ALACAĞIZ

Kocaeli iş mahkemesi, yetkisizlik kararımıza ve Özçelik-İş Sendikası’nın yetki tespitine itiraz ettik. 1 Temmuz’da ilk mahkememiz görülecek. 1 Eylül’de başlayacak olan toplu iş sözleşmesi hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Bunu üyelerimizle yapacağız. Kanuna aykırı bu birleşmeye karşı işçilerin hakları almak için toplu iş sözleşmemizi yapacağız. Nasıl grev yasağına rağmen haklarımızı aldıysak yeniden haklarımızı alacağız. Bekaert işvereni tabi ki bunu reddedecek. O zaman neden grev yasağında neden toplu sözleşme imzaladı. İşçi iradesiyle grevde nasıl sözleşmeyi imzaladıysa eylülden sonra yine işçinin iradesiyle o sözleşmeyi imzalayacak. Fabrikada bunlar olurken Bekaert’ın 2023 yılı denetim raporları açıklandı. Bekaert kendi iç denetimini yaptırmış ve Bekaert işverenin Türkiye’de nasıl davrandığını gösteriyor. 2023 yılında dürüstlük ile ilgili bir ihlal teşkil edilmedi. 109 iddiada inceleme yapılmış ve hiçbir yolsuzluk görülmemiş ama bu şirket 30 yılını bu fabrikaya vermiş genel müdürünü ve finans müdürünü kapının önüne koydu. Daha sonra iki üretim müdürünü, sendikamızın baş temsilcilerini işten çıkardı ama aynı Bekaert uluslararası denetimde kendi bünyesinde aykırılık olmadığını diyor"