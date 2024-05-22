İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğü hafta sonu açık olacak

2024 yılına ait Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. Mükellefler, vergi borçlarının taksitlerini İzmit Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne, Kaymakamlık (Bekirpaşa), Mevlana Kültür Merkezi ve Kuruçeşme Hizmet Binasında bulunan veznelere yatırabilecek. Yoğunluk yaşanmaması adına vezneler hafta sonu 08.30 – 17.30 saatleri arasında açık olacak.

EFT, HAVALE VEYA ONLİNE YAPILABİLECEK

Ödemeler konusunda alternatif sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini hatırlattı. Vatandaşlar vergi ödemelerini Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 1650 01 IBAN numaralı hesaba ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırabilirler. Vatandaşlar ayrıca internet ortamında www.izmit.bel.tr adresine girerek Borç Sorgulama ve Tahsilat işlemlerinden ödeme yapabilir.

ÖDEME NOKTALARI

Tüm PTT Şubeleri

HAFTA SONU AÇIK OLACAK YERLER

Belsa Plaza (A Blok Kat:3 / Gelirler Müdürlüğü Veznesi); Cumartesi Pazar ( kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır)

Kaymakamlık; Cumartesi - Pazar

Kuruçeşme Hizmet Binası; Sadece Cumartesi

Mevlana Kültür Merkezi; Sadece Cumartesi

ONLİNE OLARAK

www.izmit.bel.tr

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