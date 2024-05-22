İÇTİĞİMİZ MADEN SUYU 40 YIL ÖNCENİN YAĞMURU

Bu sene içtiğimiz maden sularının bundan 40 yıl önce yağan yağmurların suyu olduğunu hayretle öğrendik; maden suyu 2500 - 3000 metre derinden çıkarılıyor.

Yağan yağmurlar 2500 metre derine toprağın minerallerini alarak yaklaşık 40 yılda ulaşılabiliyormuş. Maden suyunun çıkarıldığı havzada hiçbir tesis ve yerleşim yok. Dolayısıyla kaynak kirlenmeden korunmuş ve korunmaya devam ediyor.

Maden suyu Türkiye’de mevzuat gereği Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde. Diğer soda, meşrubat ve sular ise Tarım Bakanlığı’nın denetiminde. Maden suyunun yer yüzüne ulaştığı noktada korumalı küçük bir yapı var. Bu yapı banka kasaları gibi iki anahtarlı olup anahtarın biri Sağlık Bakakanlığı’nda, diğeri tesis sahibinde oluyormuş. Ancak iki anahtar bir araya geldiğinde buraya girilebiliyormuş.

Gezdiğimiz tesiste 6 üretim bantı var. Biz ikisini gezdik. Birinin üretim süreçlerini ekteki videoda paylaşıyoruz. Boş şişelerin paletlerden çıkarılmasından maden suyu ile yıkanmasına, dolumundan kapaklanıp etiketlenmesine, önce 6 şişenin bir araya getirilip daha sonra 4 x 6 paketlenmesi ve bu paketlerin paletlere yüklenmesine, paletlerin sarılıp depolanmaya hazır hale getirilmesine kadar otomasyonla yapılıyor, hiç insan eli değmiyor. Lojistik aşamasında insan devreye giriyor.

70.000 metre kare kapalı alana sahip olan tesiste günde 7 milyon şişeleme yapılabiliyormuş. İşletmenin sahiplerinden şu anda 2. ve 3. kuşak yönetimde. Rahmetli olan 1. kuşak kurucunun yani babalarının/dedelerinin ilkelerini devam ettiriyorlar.

Bu ilkeleri biz de çok takdir ettik, bazılarını sizlere aktarmak isteriz. “Tesisini yenilemeyen işletme, sahibini yeniler.” Bu ilke doğrultusunda tesislerinde sürekli yenilik ve iyileştirme yapıyorlar. Bir diğeri “İşin başında değilsen o iş senin değildir.” İşletme sahipleri 3. kuşak dahil tesisin bulunduğu ilçede yaşıyorlar ve işlerinin başındalar.

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