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KIŞ DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Kocaeli'de bir ilk olan doğal gazlı mangal üniteleri, kış döneminin ardından yeniden Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde vatandaşların hizmetine açıldı.

İhlas Haber Ajansı
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KIŞ DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HİZMETE AÇILDI mask
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Körfez Belediyesi tarafından yapılan mangal üniteleri geçtiğimiz yıl hizmete başlamış, büyük beğeni görmüştü. Kış aylarında kapalı olan üniteler yaz dönemi öncesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak üniteler, 13.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ünitelerde pişirme işlemi dışında sıcak su hizmeti de olacak. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri sayesinde koku ve duman engellemiş oluyor.
# büyük, hizmet, açık

22 May 2024 - 16:58 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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