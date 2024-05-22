Körfez Belediyesi tarafından yapılan mangal üniteleri geçtiğimiz yıl hizmete başlamış, büyük beğeni görmüştü. Kış aylarında kapalı olan üniteler yaz dönemi öncesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak üniteler, 13.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ünitelerde pişirme işlemi dışında sıcak su hizmeti de olacak. Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde 10 kişinin aynı anda pişirme işlemi yapabileceği mangal üniteleri sayesinde koku ve duman engellemiş oluyor.
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KIŞ DÖNEMİNİN ARDINDAN YENİDEN HİZMETE AÇILDI
Kocaeli'de bir ilk olan doğal gazlı mangal üniteleri, kış döneminin ardından yeniden Tütünçiftlik ve Yarımca sahilinde vatandaşların hizmetine açıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.