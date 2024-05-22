Rizeliler'den Kocaeli İl Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı Osman Çakır ve yönetim kurulu üyeleri Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli'de güvenlik ve asayiş konuları üzerine bir görüşme gerçekleştirildi. Ziyaretle ilgili dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"Kocaeli Rizeliler Derneği olarak, başkanımız Osman Çakır ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Kocaeli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ettik. Sayın müdürümüzle, Kocaeli'de güvenlik ve asayiş konularında yürütülen çalışmalara dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Kocaeli Rizeliler Derneği olarak, şehirdeki huzur ve güvenin sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımıza minnettarız. Birlik ve beraberlik içinde, daha güzel bir Kocaeli için çalışmaya devam edeceğiz”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.