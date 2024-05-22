- Asayiş

Döverek öldürüp, cesedini uçurumdan atmışlar

Giresun’da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Döverek öldürüp, cesedini uçurumdan atmışlar mask

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan’da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı.

5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca,  cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.


Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti. 


Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

# polis, güvenlik, çalışma

22 May 2024 - 17:24 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.352.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL