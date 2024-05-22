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Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Motokurye Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir’e 18 yıl hapis cezası istendi.

Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi mask

Motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman'ın katili Erdoğan Özdemir'in 18 yıl hapsi istendi. 

Akman'ın 10 Mayıs’ta teslimat için gittiği adreste yanına gelen Özdemir tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetme, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Özdemir yakalanıp tutuklanmıştı.

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Özdemir'e istenen ceza 18 yaşından küçük olduğu için 18 ila 24 yıla indirildi.

Kaynak: cumhuriyet

22 May 2024 - 17:40 - Asayiş

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