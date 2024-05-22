Balık yağı ve kalp hastalıklarıyla ilgili dikkat çekici araştırma

Araştırmacılar, BMJ Medicine dergisinde yayınlanan bulgularında "Balık yağı takviyelerinin düzenli kullanımı genel popülasyonda ritim bozukluğu ve felç için bir risk faktörü olabilir ancak aynı zamanda mevcut kardiyovasküler sağlık sorunlarının ilerlemesini yavaşlatabilir ve ölüm riskini azaltabilir.” açıklamasında bulundu.

Balık yağı, beyin ve kalp sağlığını desteklediği gösterilen omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ancak balık yağı takviyelerinin yararları üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar veriyor.

Bu son araştırma için, bilim insanları yaklaşık 12 yıl boyunca yaşları 40 ila 69 arasında olan 415.737 kişinin sağlığını takip etti.

Katılımcıların yaklaşık %31,5'i (130.365) düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını söyledi. Takviye alıp da kalp-damar hastalığı geçmişi olmayanlarda ritim bozukluğu geliştirme riskinin %13 daha yüksek olduğu ve felç geçirme riskinin %5 arttığı görüldü.



KADINLARDA VE GENÇLERDE RİSKİ DAHA FAZLA

Çalışmaya katılmadan önce bu rahatsızlıklardan birine sahip olanlarda balık yağı takviyesi, ritim bozukluğunun kalp krizine ilerleme riskinin %15, kalp yetmezliğinden sonra ise ölüm riskinin %9 azalmasıyla ilişkilendirildi.



Sağlıklı bir durumdan kalp krizi, felç veya kalp yetmezliğine geçiş riski, kadın ve sigara içmeyen takviye kullananlarda %6 daha fazlaydı.

Erkekler ve yaşlılar takviyelerden daha iyi yararlandılar ve sağlıklı durumdan ölüme ilerleme risklerini sırasıyla %7 ve %11 oranında azalttılar.

Dünya çapında ölümlerin önde gelen nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar arasında kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç yer alıyor.

Çalışma yazarları, "Balık yağı takviyelerinin düzenli kullanımıyla kardiyovasküler hastalık olaylarının gelişimi ve öngörüsü için kesin mekanizmaları belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" diye yazdı.