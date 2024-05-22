O şehirde konut fiyatları dip yaptı

Konut fiyatlarının son dönemde yüksek olması ve kredi faizlerinin de yükselmesi sonrası vatandaşın konut satın alma isteği hayale dönüşmüştü. Konut fiyatlarında yapılan son araştırmalara göre ise kira fiyatlarında yüzde 12 düşüş yaşandı.Büyükşehirlerde kira fiyatları da son 2 haftadır yatay seyirde ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’nin büyükşehirleri arasında bulunan Adana’da da son dönemlerde konut, hem kira hem de satılık oranlarında bir düşüş yaşandı.

BU DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL

Adana’daki emlak piyasası hakkında açıklamalarda bulunan emlak piyasası uzmanı Bülent Cingözler, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da konut satışlarında bir dönem azalma yaşandığını ifade ederek bu durgunluk döneminin kalıcı olmadığını ifade etti.Cingözler, son 1 aylık dönemde konut fiyatlarının tırmanışa geçtiğini ifade ederek, enflasyona bağlı olarak fiyatların daha da yukarıya çıkmasının beklendiğini ifade etti.

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Cingözler, satış oranlarında düşüş yaşanmasının nedeninin konut kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı olduğunu belirterek, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların önümüzdeki 6 aylık süreyi çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.Cingözler, konut kredi faiz oranlarının yüksek olması ötürü kredi erişiminin de çok az olduğuna dikkat çekerek, konut kredi erişiminin artmasıyla ev fiyatlarının daha artacağını tahmin ettiklerini ifade etti.Cingözler, konut kredi erişiminin kolaylaştığında bu fiyatları artık göremeyeceğimizi, ev fiyatlarının da yükselişe geçeceğini, birçok vatandaşın ev sahibi olmak yerine parasının mevduat faizlerinde değerlendirdiğini, faizin de beklenen enflasyonun altında seyrettiğini ifade etti. Cingözler, “Faize yatırım şu an için kazançlı görünse de bunun geçici bir durum olduğunu söylemek mümkün, Konut yatırımcıların güvenini tekrar kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

KREDİYE ULAŞIM ARTARSA EV FİYATLARI UÇAR

krediye ulaşım artarsa ev fiyatlarının inanılmaz derecede yükseleceğini ifade eden Cingözler, konut fiyatlarında yaşana bu durgunluğun bir süre devam edeceğini, ev almak isteyen vatandaşlar varsa şu an bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: yeniçağ