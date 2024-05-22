22 May 2024 - 18:11 - Asayiş

Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

Düzce'de kadınlar tuvaletindeki kapının altından bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen erkek polis memuru A.A. açığa alındı. Polis hakkında adli ve idari soruşturma da başlatıldı.