- Yaşam

Turistler istedi, köpekler toplatıldı

İktidar sokak hayvanlarına ilişkin kanun hazırlığı yaparken turistlerin talebi üzerine Şanlıurfa'da sokak köpekleri toplatıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Turistler istedi, köpekler toplatıldı mask

Şanlıurfa'nın simgelerinden Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de turistlerin şikayeti sonrası sayıları artan başıboş köpekler toplatıldı.Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de son günlerde çok sayıda başıboş köpek görüldü. Turistlerin şikayeti sonrası belediye görevlileri, köpekleri toplamak için harekete geçti.Turizm bölgelerinde görevlendirilen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürüldü. 

22 May 2024 - 18:47 - Yaşam

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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