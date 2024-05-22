Bakan Uraloğlu duyurdu: X Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in (Twitter) Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atağını açıkladı.
Temsilci atanmaması halinde X (Twitter), bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medya platformu “X” Türkiye’de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.
Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, “Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde” diye konuşmuştu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.